Salvini ora vuole le targhe per le biciclette, ma nel 2015 diceva che era una proposta da “matto” Matteo Salvini vuole rendere obbligatori casco, assicurazione, targa e freccia per biciclette e monopattini. Ma nel 2015 considerava “da matti” l’ipotesi di misure del genere per questi veicoli.

A cura di Annalisa Cangemi

Nelle anticipazioni che il ministro leghista Matteo Salvini ha dato ieri sul nuovo Codice della strada c'è una stretta su biciclette e monopattini. Si parla di casco, assicurazione, targa e freccia obbligatori per monopattini e biciclette, attraverso "modifiche puntuali al codice della strada, insieme a una legge delega per la riforma organica dello stesso codice della strada che contiamo di portare a breve all'esame di queste Camere", probabilmente già entro giugno, ha promesso Salvini, per garantire "più regole, più educazione e più sicurezza sulle strade italiane".

Si parte dall'introduzione dell'ergastolo della patente, ovvero il ritiro immediato del documento, a vita, per chi provoca incidenti sotto l'effetto di stupefacenti. Inoltre è previsto l'inserimento dell'alcol lock, uno strumento, già usato in altri Paesi europei che blocca l'auto e ne impedisce l'avvio se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero. Al ministero dei trasporti si lavora inoltre a uno schema di decreto ministeriale, che riguarda gli autovelox, per uniformarli a livello nazionale, ed evitare che si trasformino in una "tassa occulta" per gli automobilisti.

Mentre per biciclette e monopattini si pensa a introdurre l'obbligo di casco, assicurazione, targa e frecce, e a un giro di vite che punisca le soste selvagge nei marciapiedi e nelle aree riservate ai disabili e per chi guida contromano. Un inasprimento delle sanzioni che ha generato non poche critiche da parte delle associazioni di categoria. È il caso di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), secondo cui tutte queste misure "non vanno nella direzione di ottenere maggiore sicurezza".

Il giornalista Carlo Canepa su Twitter ha però ricordato che Salvini non era d'accordo con le stesse misure che oggi propone. In un tweet del 2015 infatti il leader della Lega e vicepremier scriveva: "Intanto un senatore Pd ha proposto di mettere targa, e di far pagare il bollo, anche a proprietari di bicicletta. Matti"", con tanto di hashtag ‘#labicinonsitocca'. Come mai Salvini abbia cambiato idea non è chiaro. Fatto sta che la proposta di un contrassegno identificativo per i veicoli a due ruote al segretario del Carroccio non piaceva, al punto da dare del "matto" a un parlamentare dem che aveva suggerito quest'ipotesi, meno di dieci anni fa. Ci auguriamo che Salvini sappia spiegare questa inversione a U.