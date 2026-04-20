Il caso dell’abbonamento a Sky Calcio e Sport di Matteo Salvini pagato con i soldi del ministero

Il ministero dei Trasporti ha pagato 1.188 euro per rinnovare un abbonamento a Sky Sport e Calcio. A farlo, in particolare, è stato l’ufficio di gabinetto di Matteo Salvini. Il leader leghista ha detto che è un abbonamento partito prima che lui fosse ministro e che è stato rinnovato anche per approfondimenti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

A tutte le polemiche che coinvolgono il governo Meloni nelle ultime settimane, se ne aggiunge un'altra: riguarda Matteo Salvini, il calcio e un abbonamento a Sky. Non ha certo il peso del caso Delmastro, che ha spinto il sottosegretario alle dimissioni per i rapporti economici con la figlia di un prestanome di mafia; né del caso Piantedosi, il ministro dell'Interno la cui vita privata è stata messa sotto scrutinio per trovare eventuali favoritismi. Ma ha fatto comunque parlare, tanto che il ministro dei Trasporti è corso ai ripari con una nota di chiarimento.

La vicenda nasce il 21 gennaio 2026, quando dall'ufficio di gabinetto del ministro Salvini parte una segnalazione. Nel documento si parla della "esigenza di procedere al rinnovo della sottoscrizione dell’abbonamento per l’anno 2026". Abbonamento a cosa? A Sky, e in particolare al pacchetto Vetrina+sport+calcio, al costo annuale di 1.188 euro. A rivelarlo è stato il quotidiano Domani.

A prima vista, sembrerebbe una situazione piuttosto chiara e sconveniente. In apparenza, infatti, sarebbe facile pensare che il ministro – notoriamente appassionato di calcio e tifoso sfegatato del Milan, tanto da essere intervenuto più volte pubblicamente a commentare le vicende della squadra milanese – si sia fatto pagare l'abbonamento a Sky con soldi pubblici per vedere le partite della Serie A e delle coppe europee. Per questo, dopo una giornata di dibattito sulla questione, il ministero dei Trasporti è intervenuto con una nota in chiarimento.

"Si sottolinea che Matteo Salvini ha un regolare abbonamento televisivo che paga di tasca propria e utilizza a casa (unico luogo, oltre allo stadio, dove il Ministro guarda le partite del Milan)", ha dichiarato il ministero. A chiarimento, dunque, che l'abbonamento a Sky non servirebbe per permettere a Salvini di seguire la sua squadra del cuore.

Il ministero ha detto di aver "semplicemente rinnovato servizi già presenti in passato". L'abbonamento onnicomprensivo a Sky – quello che spesso viene utilizzato da ristoranti, bar e altri locali che lasciano la televisione sempre accesa per gli eventi sportivi – sarebbe stato attivato "prima dell’arrivo di Salvini e prima dell’attuale governo".

Insomma, non sarebbe Salvini ad aver avuto l'idea. E non solo: il rinnovo sarebbe a venuto sostanzialmente a sua insaputa, perché richiesto "su iniziativa degli uffici". Infine, l'offerta di Sky che permette di vedere il calcio e tutti gli altri eventi sportivi coperti dall'emittente sarebbe stata rinnovata "con alcuni approfondimenti alla luce delle Olimpiadi Milano Cortina 2026". Il ministero ha concluso la nota con un avviso: "Salvini è determinato a reagire alle fake news in tutte le sedi".

Va detto che non è chiarissimo cosa si intenda per "approfondimenti alla luce delle Olimpiadi". Gli eventi olimpici quest'anno sono stati trasmessi dalla Rai e da Eurosport, che non è incluso nell'offerta di Sky.