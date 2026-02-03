Roberto Vannacci esce dalla Lega, l’annuncio ufficiale: “Basta inciuci e compromessi, italiani sono stufi”

Alla fine la rottura tra Roberto Vannacci e la Lega è arrivata. Dopo le anticipazioni, il generale ed eurodeputato l’ha annunciatac on un post sui social: “Voglio stare lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, da oggi Futuro Nazionale è una realtà”.

Ora è ufficiale: Roberto Vannacci, europarlamentare eletto un anno e mezzo fa con la Lega, è uscito dal Carroccio di Matteo Salvini. Lo ha annunciato sui social, dopo l'incontro di oggi al vertice confederale leghista. Vannacci ha lanciato il suo nuovo soggetto politico, Futuro nazionale.

"Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia.

Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo", ha scritto. "Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci". Evidente il riferimento alla Lega e ai compromessi con gli altri alleati del centrodestra.

"Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà", ha concluso.

Sono arrivate subito le prime reazioni. A partire dal deputato leghista Rossano Sasso, vicino a Vannacci: "Mi riservo di fare valutazioni" e "proseguire una riflessione già in corso da tempo", ha detto. Non è ancora chiaro se ci saranno altre uscite dalla Lega per seguire il generale.