Quanto guadagnano i leader politici e chi è il parlamentare più ricco Tra i leader di partito del centrodestra, quella con i guadagni più alti nettamente è Giorgia Meloni: nel 2024 ha incassato 460mila euro circa. Nell'opposizione spicca Matteo Renzi, che supera i due milioni. Ma il parlamentare con il reddito – nettamente – più alto è un leghista: Antonio Angelucci, 80 anni, imprenditore della sanità privata e editore di giornali.

A cura di Luca Pons

La maggior parte dei deputati e senatori aveva consegnato le proprie dichiarazioni dei redditi – che sono pubbliche – negli scorsi mesi, ma ora è arrivata anche quella del parlamentare nettamente più ricco. Il leghista Antonio Angelucci, imprenditore della sanità privata e editore di tre giornali di centrodestra (Il Giornale, Libero e Il Tempo), lo scorso anno ha dichiarato 4 milioni e 773mila euro di incassi.

È una cifra ben più alta rispetto a tutti i suoi colleghi, e sicuramente in confronto ai leader politici più noti. Basta pensare che Elly Schlein, segretaria del Pd, ha avuto un reddito di ‘solo' 98mila euro. Il leader della Lega Matteo Salvini è andato a 100mila, Angelo Bonelli (Europa Verde) a 103mila e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana) 104mila. E ancora Giuseppe Conte, che ha toccato i 106mila euro all'anno. Insomma, tra i politici più in vista molti ruotano attorno alla soglia dei 100mila euro all'anno.

Antonio Angelucci

Alcuni leader di partito fanno eccezione. In parte Carlo Calenda di Azione, con 122mila euro, e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, con i suoi 156mila euro. Soprattutto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha toccato i 460mila euro circa. I guadagni ‘extra' si devono probabilmente anche al suo libro-intervista, pubblicato lo scorso anno, e ai relativi incassi per le vendite.

In realtà, c'è ancora un nome che stacca nettamente tutti gli altri politici che guidano un partito. È quello di Matteo Renzi. L'ex premier e oggi leader di Italia viva nel 2024 ha incassato 2,3 milioni di euro. Una somma, questa sì, che lo posiziona tra i parlamentari più ricchi in assoluto. Al di sopra del suo reddito, infatti, sono arrivati in pochi.

Il senatore a vita e architetto Renzo Piano ha dichiarato 2,4 milioni di entrate, di cui circa 400mila euro in Italia e il resto in Francia. Questa è la terza posizione nel ‘podio' dei redditi più alti. Al secondo gradino si è piazzata Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e avvocata di alto livello, che ha preso 3,2 milioni di euro circa.

Il primo posto, come detto, è del deputato Angelucci. La somma dichiarata dall'80enne, circa 4,8 milioni di euro, è più alta dello scorso anno (3,3 milioni) e tutto sommato rientra nella norma per lui. Basta guardare alla scorsa legislatura, quando era un deputato di Forza Italia. In quei cinque anni, in media dichiarò proprio 4,8 milioni di euro all'anno. Nel 2018, il primo anno di mandato, arrivò il picco: 6.230.527 euro di entrate.

Angelucci siede in Parlamento dal 2008. Facendo una somma, solamente nelle ultime due legislature (e questa è arrivata all'incirca a metà) gli incassi del parlamentare, imprenditore e editore hanno raggiunto quasi i 50 milioni di euro. Si parla, in media, di poco più di 4 milioni di euro all'anno.