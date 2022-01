Quando fare il vaccino dopo aver avuto il Covid: quante dosi e dopo quanto tempo Chi è guarito dal Covid deve seguire delle regole ben precise per vaccinarsi, che variano a seconda del momento del contagio e della conclusione del ciclo primario. Vediamo quali sono le tempistiche caso per caso.

Con la nuova ondata di contagi da Covid, dovuta alla variante Omicron, sempre più persone si stanno infettando e le domande sono tante, soprattutto rispetto al vaccino. Anche chi si è contagiato, più o meno tempo fa, deve comunque ricevere il vaccino. Le tempistiche, però, sono completamente diverse a seconda del periodo dell'infezione. Chi è guarito dal Covid deve seguire delle regole ben precise, previste dal ministero della Salute, che si diversificano a seconda che si tratti di prima, seconda e terza dose, ma anche in base a quando è stato contratto il virus: prima, dopo o durante il ciclo primario di vaccinazione. Vediamo insieme quali sono le regole da seguire.

Quando fare la prima dose dopo la guarigione dal Covid

Chi ha contratto il Covid senza aver ricevuto neanche una dose di vaccino deve farselo somministrare entro un anno dalla guarigione. Dal giorno della negativizzazione, perciò, c'è un anno di tempo per adeguarsi, ma non per forza bisogna aspettarlo tutto, anche perché la protezione scende e soprattutto la variante Omicron ha un alto tasso di reinfezione sui guariti. Poi, dopo la prima dose, è previsto un booster dopo almeno quattro mesi.

Quante dosi di vaccino per chi ha avuto il Covid

Nel caso che abbiamo visto in precedenza, in cui ci si vaccina entro un anno dalla guarigione, c'è solo una ulteriore dose da fare dopo quattro mesi. Discorso diverso, invece, per chi è guarito dal Covid ma aspetta più di un anno. Per queste persone – sostanzialmente – scatta la procedura standard: prima dose di vaccino, seconda dose dopo 21/28 giorni, terza dose dopo 120 giorni.

C'è anche chi contrae il Covid dopo la prima dose: se non sono passati 14 giorni dalla somministrazione bisogna fare un booster dopo almeno 120 giorni; se sono passate le due settimane dalla prima dose, invece, bisogna fare la seconda entro sei mesi e la terza entro quattro mesi dalla seconda.

Quando fare la terza dose di vaccino dopo la guarigione

Molte persone si stanno contagiando prima di fare la terza dose di vaccino, ma dopo aver completato il ciclo primario – prima e seconda dose – magari diversi mesi fa. In questo caso si deve comunque ricevere la terza dose, ma a distanza di almeno 120 giorni dalla guarigione. Esattamente come avviene per chi non si è contagiato ma deve fare il richiamo.