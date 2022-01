Come ottenere il green pass da guarigione e quanto dura la certificazione rafforzata La certificazione verde rafforzata viene rilasciata a tutti coloro che contraggono il Covid e guariscono dalla malattia. Il super green pass riporta la dicitura “guarigione”, a differenza di quello ottenuto dopo la vaccinazione. Vediamo come ottenerlo dopo il tampone negativo che determina l’avvenuta guarigione dal virus.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il super green pass da guarigione – dopo aver contratto il Covid – viene rilasciato a tutti coloro che hanno avuto la malattia e, appunto, sono guariti. La certificazione verde rafforzata ottenuta per la guarigione è differente da quella ottenuta con la vaccinazione, e viene esplicitato anche nel documento rilasciato che riporta la dicitura "guarigione da Covid". Sui super green pass per vaccinazione, invece, viene segnalato il numero di dosi ricevute. Il governo, inoltre, ha deciso di semplificare la procedura per ottenere la certificazione verde rafforzata da parte dei guariti: a partire dal 6 gennaio basta il tampone negativo per sbloccare il green pass precedentemente ottenuto con la vaccinazione – se si è vaccinati – mentre la nuova certificazione verde rafforzata per guarigione arriva rapidamente e senza passare (nella maggior parte dei casi) dal medico di base.

Come si ottiene il super green pass da guarigione con tampone negativo

Quando si guarisce dal Covid, dopo averlo contratto, il ciclo si conclude con un tampone negativo. In quel momento verrà innanzitutto sbloccato – immediatamente – l'eventuale super green pass ottenuto in precedenza per la vaccinazione, che però riprenderà la sua naturale scadenza. L'automatismo, previsto dal governo dopo l'intasamento del sistema nelle ultime settimane dell'anno, vale anche per quanto riguarda la certificazione verde rafforzata ottenuta per guarigione. In questo caso l'attesa potrebbe essere un po' più lunga a seconda delle singole Regioni, ma comunque al massimo due o tre giorni. Poi si riceverà il codice Authcode via Sms o email.

Devo scaricare nuovamente il green pass dopo la guarigione?

Dopo la guarigione, qualora si fosse in possesso di un super green pass ottenuto precedentemente per vaccinazione, quest'ultimo verrà sbloccato al primo tampone negativo (dopo essere stato bloccato al primo positivo). C'è un altro super green pass – quello per guarigione – che si può scaricare sempre dal sito dgc.gov.it dopo aver ricevuto il codice.

Quanto dura il green pass per chi è guarito dal Covid

Il super green pass per chi è guarito dura 180 giorni – sei mesi – dal primo tampone positivo. Viene rilasciato al momento della guarigione, è scaricabile attraverso il sito in modo automatico. Esattamente come avviene per quello ottenuto con la vaccinazione. Avere un super green pass ricevuto perché ci si è vaccinati non esclude in alcun modo il fatto che venga rilasciato un'ulteriore certificazione verde rafforzata in caso di contagio e guarigione.