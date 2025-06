video suggerito

La scaletta del concerto dei Green Day al Firenze Rocks: l'ordine delle canzoni alla Visarno Arena Questa sera 15 giugno 2025 i Green Day chiuderanno il Firenze Rocks con un cocnerto che vedrà in scaletta canzoni come Good Riddance, Basket Case, American Idiot e Wake Me Up When September Ends.

A cura di Redazione Music

I Green Day

Saranno i Green Day a chiudere il Firenze Rocks 2025, che nei giorni scorsi ha visto esibirsi in Toscana band come Guns n' Roses, Public Enemy e Korn, tra le altre. la band americana torna in Italia per il Saviors tour, che prende il nome dal loro ultimo album. Anche la band di canzoni come Basket Case e Good Riddance sarà protagonista alla Visarno Arena, forte di oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream e un pubblico che ogni volta che tornano in Italia riempie le arena in cui si esibiscono. Ad aprire il concerto della band formata da Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool saranno i Weezer, rock band americana nata a Los Angeles nel 1992, che ha nel proprio repertorio canzoni come "Buddy Holly", "Island in the Sun" e "Beverly Hills".

La scaletta con le canzoni dei Green Day a Firenze

Mappa della Visarno Arena per Firenze Rocks 2025

I Green Day, quindi, presenteranno a Firenze il loro ultimo album Saviors, uscito a gennaio 2024, ma ovviamente porteranno ai propri fan anche le loro canzoni più famose, quindi non mancheranno brani storici come Boulevard of Broken Dreams, Basket Case, American Idiot, Wake Me Up When September Ends, When I come around, tra le altre. Oltre ai Weezers, durante il pomeriggio saliranno sul palco anche gli Shame, acclamati come una delle maggiori speranze del post-punk, i Bad Nerves, i Punkcake, protagonisti dell’ultima edizione di X-Factor e i Revue, band toscana che mescola alternative rock, shoegaze e indie pop. Questa la scaletta che i Green Day dovrebbero portare alla Visarno Arena anche in base a quello che hanno suonato nelle altre date del tour:

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Boulevard of Broken Dreams

One Eyed Bastard

Revolution Radio

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin' a Ride

J.A.R. (Jason Andrew Relva)

Brain Stew

St. Jimmy

Dilemma

21 Guns

Minority

Basket Case

When I Come Around

Wake Me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Bobby Sox

Good Riddance (Time of Your Life)

Gli orari dei concerti del 15 giugno a Firenze Rocks

Questi sono gli orari di apertura cancelli e delle esibizioni di ogni band surante l'ultima giornata del Firenze Rocks:

14:00 Apertura porte

14:30 Apertura box office (situato presso Piazzale delle Cascine)

15:00 Inizio concerto Revue

15:45 Inizio concerto Punkcake

16:30 Inizio concerto Bad Nerves

18:00 Inizio concerto Shame

19:45 Inizio concerto Weezer

21:30 Inizio concerto Green Day

Gli orari potrebbero subire leggere variazioni per motivi tecnico-organizzativi.