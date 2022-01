Quanto durano Green Pass e Super Green Pass: le novità per vaccinati, guariti e tamponi L’ultimo decreto di gennaio ha introdotto l’obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50 e ha esteso le attività consentite solo con Green Pass base. Vediamo come cambiano le due certificazioni.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo decreto anti Covid varato a gennaio ha introdotto nuove misure per tentare di frenare la corsa del virus. La novità principale consiste nell'introduzione dell'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50, oltre all'obbligo vaccinale per tutti i cittadini ultracinquentenni anche se non sono occupati. Con l'ultimo provvedimento inoltre si allunga l'elenco delle attività consentite solo con l'esibizione del Green Pass base, quello che si ottiene anche con un semplice tampone.

Quest'ultima misura entrerà in vigore il 20 gennaio, per quanto riguarda i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri) mentre per tutte le altre attività, come banche, poste o centri commerciali, si dovrà attendere il 1 febbraio. Mentre l'obbligo vaccinale per gli over 50 è già in vigore da oggi, giorno in cui il dl è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: dal 1 febbraio se non si rispetta quest'indicazione, si potrà essere sanzionati.

Ma con il decreto precedente quello del 23 dicembre, il Super Green Pass era stato già esteso per molti ambiti della vita sociale: dal 10 gennaio, e fino alla fine dello stato d'emergenza fissato al prossimo 31 marzo, la certificazione verde rafforzata, sarà necessaria anche per i trasporti a lunga percorrenza, per i trasporti locali, per alberghi e strutture ricettive, per le cerimonie civili e religiose, per entrare nelle fiere o nelle sagre, per i centri congressi, per pranzare al ristorante, anche all'aperto, pe gli impianti di risalita in montagna, per frequentare palestre e piscine, per i centri benessere, anche all'aperto, per accedere a centri culturali, negli spazi aperti.

Il Super Green pass però non durerà più 6 mesi: dal 1 febbraio 2022 infatti il governo ha stabilito una riduzione da 9 a 6 mesi della certificazione verde, che viene rilasciata dopo il vaccino. Per quanto riguarda invece il lasciapassare ottenibile con tampone non cambia nulla.

Super Green Pass da 9 a 6 mesi, quando si cambia

Come dicevamo la durata della certificazione verde rafforzata verrà ridotta, dal 1 febbraio. Fino a quel momento il Green Pass da vaccino durerà 9 mesi – 14 giorni dopo la prima dose, 9 mesi dopo la seconda e la terza dose – mentre quello che si ottiene dopo essere guariti dal Covid continuerà ad avere una durata di 6 mesi.

Il Green Pass per i guariti dal Covid da ieri, 6 gennaio, che viene sospeso dopo la positività, può essere sbloccato con una nuova procedura: non sarà più necessario il certificato di guarigione, ma basterà l’esito negativo di un test molecolare o rapido: il medico insomma non dovrà più inserire manualmente nella piattaforma il certificato di guarigione, ma il pass verrà riattivato automaticamente.

La durata del Super Green Pass dopo la terza dose di vaccino

Dopo aver effettuato la dose booster, dopo il 1 febbraio 2022 partirà un nuovo calcolo di 6 mesi, e durante questo intervallo di tempo si potrà avere una nuova certificazione.

Quanto dura il Green Pass con tampone

Nessuna novità per il Green Pass base che si ottiene dopo un tampone: le norme attuali prevedono che il lasciapassare continuerà ad avere una durata di 72 ore se il tampone è molecolare, e di 48 ore se il tampone è antigenico.

Le regole su Green Pass e Super Green Pass dopo il nuovo decreto

Con il nuovo decreto scatta l'obbligo di super green pass per tutti gli over 50 che lavorano, sia nel pubblico sia nel privato, dal 15 febbraio: sarà obbligatorio averlo per poter lavorare. Era in programma un allargamento ulteriore del Super Green Pass, ma per la ferma opposizione della Lega è stata approvata solo un'estensione del green pass base. Nessuna certificazione verrà rischiesta invece per i servizi essenziali, come negozi di alimentari e farmacie.

Ecco cosa cambia: