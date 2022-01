Sei guarito dal Covid? Da oggi il rilascio del Green Pass è automatico. Come fare per riottenerlo Ottenere il Green Pass per i guariti dal Covid ora è più semplice: non sarà più necessario passare per il medico di base o l’Asl, ma sarà sufficiente il tampone negativo.

Da oggi, 6 gennaio, è più semplice riottenere il Super Green Pass per chi è guarito dal Covid. Basta un tampone (antigenico o molecolare) negativo: vista l'enorme mole di nuovi casi degli ultimi giorni, il ministero della Salute ha deciso di cambiare la procedura finora in atto, come anticipato dal Corriere della Sera. Non servirà più, dunque, il certificato firmato dal proprio medico.

Prima di oggi la certificazione verde veniva bloccata automaticamente al momento della positività rilevata tramite tampone in farmacia o presso l’Asl, e si sbloccava solo dopo che il medico di base aveva inserito sulla piattaforma nazionale il certificato di guarigione. Un limbo che ha creato non pochi problemi. Se, infatti, la sospensione del certificato, in ogni sua versione, in caso di infezione avveniva in automatico, la riattivazione non lo era.

Per snellire il tutto, scatta così una sorta di ‘doppio automatismo': il tampone positivo sospende il green pass, il tampone negativo lo riattiva; i tecnici del ministero hanno aggiornato l’algoritmo del sistema, in modo che che sulla piattaforma nazionale e sulle app IO e Immuni venga registrato in tempo reale il cambio di condizione del cittadino, da positivo a guarito, e non ci siano ritardi nel nuovo rilascio del Super green pass, dal 10 gennaio sempre più importante per chi vive in Italia.

Il governo, riporta il Corriere, ha peraltro fatto sapere che "il tampone negativo cartaceo è valido ai fini della certificazione di guarigione". Ricordiamo che a partire dall'1 febbraio il Super Green Pass ottenuto con la guarigione dal coronavirus durerà 6 mesi