Quando arriverà il Green Pass obbligatorio per i lavoratori: cosa si potrebbe decidere domani

A cura di Annalisa Girardi

Dovrebbe essere convocato già domani il Consiglio dei ministri che deciderà sull'estensione del Green Pass ai lavoratori. Mario Draghi ha fretta di chiudere la partita e non è quindi escluso che si proceda nello stesso decreto sia per i lavoratori del pubblico che del privato. Sull'obbligo di Certificazione Covid per gli statali era già ampiamente intervenuto lo stesso ministro della Pa, Renato Brunetta, esprimendosi a favore di una misura di questo tipo per far tornare i lavoratori in ufficio e mettere un punto al capitolo smart working. Per quanto riguarda il privato la discussione è più complicata, con i sindacati che insistano perché dietro un'estensione del Green Pass ci sia una legge che renda obbligatorio il vaccino. Ma al di là delle difficoltà, il governo sembra intenzionato ad accelerare e presto la Certificazione potrebbe essere richiesta su tutti i luoghi di lavoro.

Del resto, lo stesso ministro allo Sviluppo economico e numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, aveva aperto all'ipotesi di estenderla a tutti i lavoratori, nessuno escluso. Sulla stessa linea anche i governatori del Carroccio, nonostante il leader del partito, Matteo Salvini, si sia sempre espresso in modo contrario sull'obbligo.

Con l'autunno alle porte, il ritorno a scuola dei ragazzi e la ripresa a pieno regime di tutte le attività lavorative, però, il tempo delle trattative sembra essersi concluso. Estendere il Green Pass a tutti i luoghi di lavoro non solo permetterebbe di avere una sicurezza in più nel luogo dell'impiego, ma funzionerebbe anche come spinta a vaccinarsi per chi ancora non l'ha fatto. Con la variante Delta in circolazione, la soglia di popolazione immunizzata tra settembre e ottobre si alza al 90% e se non verrà raggiunta si dovrà discutere di vaccino obbligatorio.

Allora si punta tutto sul Green Pass, sperando che un utilizzo generalizzato porti quante più persone possibili a vaccinarsi. Sull'obbligo di Certificato per la Pa non sembrano esserci più dubbi e il provvedimento è atteso. Sul settore privato, come abbiamo detto, alcune discussioni sono ancora in corso, ma si spinge per sciogliere entro domani tutti i nodi ancora sul tavolo.