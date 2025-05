video suggerito

Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni comunali 2025 Manca poco alla chiusura dei seggi per le elezioni comunali 2025: alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio, si concluderà infatti la tornata elettorale in 126 Comuni italiani: al via subito dopo i primi exit poll e le proiezioni. Tra i principali centri al voto ci sono Genova, Taranto, Matera e Ravenna. I risultati definitivi sono attesi tra la serata di oggi e la mattinata di domani.

A cura di Francesca Moriero

Ultime ore per votare alle elezioni comunali 2025: i seggi chiuderanno infatti oggi, lunedì 26 maggio, alle ore 15, al termine dei una due giorni elettorale che ha coinvolto ben 126 Comuni italiani, di cui 117 Regioni a statuto ordinario e 9 in Sicilia. Tra i centri più rilevanti chiamati a rinnovare le amministrazioni locali figurano Genova, Ravenna, Matera e Taranto, città chiave sia per il peso demografico sia per l'impatto politico del voto. A partire dalle 15, con la fine delle operazioni di voto, comincerà lo spoglio delle schede. Sarà allora che inizieranno ad arrivare anche i primi exit poll e le proiezioni, che offriranno una prima indicazione sull'orientamento dell'elettorato. I risultati definitivi sono attesi tra la serata di oggi e la mattina di martedì 27 maggio. Nei Comuni con oltre 15mila abitanti, se nessun candidato supererà il 50% dei voti, si tornerà alle urne per il ballottaggio l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i cinque referendum abrogativi.

A che ora arrivano i primi exit poll e proiezioni alle elezioni comunali 2025

Gli exit poll saranno diffusi subito dopo la chiusura dei seggi, prevista per le ore 15. Si tratta di rilevazioni effettuate tramite interviste a un campione rappresentativo di elettori all'uscita dalle urne, utili per avere un primo quadro generale sul possibile esito del voto. A partire da circa mezz'ora dopo, cominceranno a circolare anche le prime proiezioni: queste si basano su dati reali, raccolti via via dallo scrutinio in corso, e saranno aggiornate progressivamente. I dati più attendibili, in particolare per i Comuni con un numero elevato di votanti, arriveranno invece in serata.

Quando sapremo i primi risultati delle elezioni amministrative 2025

Lo scrutinio inizierà alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio, subito dopo la chiusura dei seggi. I primi risultati ufficiali cominceranno ad arrivare nel tardo pomeriggio, ma per un quadro più completo e affidabile, soprattutto nelle grandi città come Genova, Taranto, Matera e Ravenna, sarà necessario attendere la serata o le prime ore di martedì 27 maggio. L'esito del voto potrebbe, infatti, essere ancora interlocutorio in alcuni Comuni sopra i 15mila abitanti, dove è previsto un secondo turno l'8 e 9 giugno in caso di mancato superamento del 50% da parte di un candidato sindaco.