video suggerito

Quando arrivano exit poll e risultati al Referendum dell’8 e 9 giugno e dove seguirli Oggi, lunedì 9 giugno, chiudono alle ore 15:00 i seggi in tutta Italia per i Referendum su cittadinanza, lavoro e giustizia. Subito dopo inizierà lo spoglio sia dei quesiti referendari sia dei ballottaggi comunali. Ecco quando arriveranno exit poll, proiezioni e risultati definitivi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Francesca Moriero

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli italiani sono stati chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno per esprimersi su più fronti: dai Referendum in materia di lavoro e cittadinanza ai ballottaggi nei comuni sopra i 15mila abitanti, in seguito alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio scorso. Alle ore 15:00 di oggi, lunedì 9 giugno, i seggi chiuderanno in tutta Italia e si aprirà ufficialmente la fase dello spoglio. Le operazioni di scrutinio cominceranno immediatamente, partendo dai quesiti referendari e proseguendo con i voti dei ballottaggi, dove previsti. È importante ricordare che i tempi per avere un quadro chiaro dei risultati variano a seconda dell'affluenza, della complessità del voto e della velocità delle singole sezioni.

A che ora arrivano i primi exit poll e proiezioni ai Referendum dell'8 e 9 giugno

I primi exit poll sono attesi pochi minuti dopo la chiusura dei seggi, quindi intorno alle 15:05–15:10. Le prime proiezioni basate sui dati reali inizieranno invece ad arrivare tra le 16:00 e le 17:00, salvo ritardi nello spoglio. Per i Referendum la pubblicazione delle proiezioni dipenderà molto dalla rapidità di scrutinio nelle sezioni campione; in genere, una terza proiezione, attesa nel tardo pomeriggio, offre già un'indicazione più stabile dell'esito.

Per quanto riguarda i ballottaggi, invece, lo scrutinio inizierà solo al termine dello spoglio referendario, quindi in alcune città potrebbe partire nel tardo pomeriggio o addirittura in serata.

Quando arrivano i risultati definitivi

I risultati definitivi dei Referendum dipendono dalla velocità dello scrutinio e dal numero di votanti. In generale, è realistico attendersi un quadro chiaro in serata, tra le 20:00 e le 23:00 di oggi, anche se in alcune regioni o province lo spoglio potrebbe concludersi prima. Per i ballottaggi comunali, soprattutto nei centri con numerose sezioni, i risultati definitivi potrebbero arrivare nella notte tra lunedì e martedì, come già accaduto in precedenti tornate amministrative.

In ogni caso, i dati ufficiali verranno progressivamente pubblicati sul portale del Ministero dell'Interno (Eligendo) e sui siti delle amministrazioni comunali interessate.