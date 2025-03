Quali partiti prendono più voti nei sondaggi politici e chi vincerebbe le elezioni oggi

video suggerito

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia cresce poco, ma è quanto basta per tenere lontani gli avversari nei sondaggi politici: il partito di Giorgia Meloni continua a sfiorare il 30% dei consensi, mentre il Pd nell'ultimo mese fa registrare un calo significativo. Cresce il Movimento 5 stelle, e lo stesso vale per Forza Italia, ma anche per Azione e Alleanza Verdi-Sinistra. In discesa la Lega di Salvini. Sono alcuni dei risultati del nuovo sondaggio di Eumetra per Piazzapulita su La7.

Fratelli d'Italia è al 29,6%. Rispetto all'ultimo mese c'è una crescita di un solo decimo nei consensi. Poco male, per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: in questa rilevazione FdI non supera il 30%, ma si può comunque dire in crescita e ancora ben al di sopra di avversari e alleati. La confusione all'interno del governo sulla questione del riarmo europeo, che ha dominato nelle ultime settimane, non ha scalfito l'elettorato meloniano.

E lo stesso vale per Forza Italia, che cresce al 9,4% guadagnando tre decimi rispetto a un mese fa. Il successo principale per i forzisti di Antonio Tajani è tenere ben distante la Lega, ferma all'8,4% dopo un calo dello 0,2%. Per il Carroccio, lo schieramento di Matteo Salvini sempre più all'estrema destra non sta pagando in termini di consensi, e così la distanza tra i due partiti è raddoppiata nell'ultimo mese: ora la Lega è un punto più in basso, nettamente – stando alla rilevazione – il terzo partito del centrodestra, e non più il secondo come emerso dalle urne alle ultime elezioni politiche del 2022.

A chiudere la coalizione di maggioranza è Noi moderati, con l'1,2% dei voti (+0,2% nell'ultimo mese). Nel complesso, il centrodestra ottiene il 48% dei voti. Una percentuale ‘rassicurante', nonostante il calo della Lega, in parte dovuta alla risalita di Forza Italia, ma soprattutto al dominio di FdI in questa fase politica.

Nell'opposizione si registrano alti e bassi. Il Partito democratico è al 22,8% dei consensi, ma dopo un calo di ben quattro decimi rispetto a un mese fa. È il risultato peggiore registrato in questo sondaggio. I dem di Elly Schlein nelle ultime settimane hanno insistito molto sulle divisioni del governo Meloni, ma si sono trovati anche ad affrontare il tema spinoso del riarmo (su cui la segretaria ha dettato la linea, ma non è un mistero che una corrente del partito la pensi diversamente). Resta da vedere se questo calo sarà un'eccezione, nel percorso che negli ultimi anni ha portato il Pd a crescere di diversi punti.

Vanno bene praticamente tutti gli altri partiti della minoranza. Il Movimento 5 stelle cresce al 12% con un +0,2% che, forse, premia la dura linea di Conte proprio sul tema delle armi e del conflitto in Ucraina. Alleanza Verdi-Sinistra va al 6,3% grazie a un positivo +0,3%. Azione di Carlo Calenda sale addirittura di quattro decimi, fino al 3% tondo. Italia viva di Matteo Renzi è stabile al 2,6%, mentre +Europa guadagna un decimo e arriva al 2%.

Nel complesso, se si sommano tutti i partiti dell'opposizione si arriva al 48,7%, leggermente più del centrodestra. Come è noto, però, è decisamente troppo presto per dire se i partiti attualmente in minoranza troveranno una quadra per presentarsi uniti alle prossime elezioni, o se invece si separeranno. Una coalizione di Pd-M5s-Avs, ad esempio, oggi arriverebbe al 41,1%: non abbastanza per superare la destra.