video suggerito

Nuovi aumenti per le sigarette, quanto costeranno e quali saranno le marche più care Scattano nuovi aumenti per sigarette, sigari e tabacco trinciato. Tra i marchi colpiti Pueblo, Golden Virginia, Jps e Gauloises. Ecco la tabella, pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con tutti i nuovi prezzi aggiornati. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Casula

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo i rincari dello scorso gennaio, scattano nuovi aumenti per le sigarette. Ieri, 27 marzo 2025, il prezzo delle sigarette è tornato a salire. A comunicarlo è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un avviso pubblicato sul proprio sito.

Il primo incremento era stato disposto il 23 gennaio e aveva riguardato solo alcune marche come Marlboro, Philip Morris, Merit, Diana e Chesterfield. Successivamente gli aumenti erano stati estesi ad altre sigarette (tra cui Camel, Winston e Benson), ma anche sigari e prodotti da tabacco. Ora è arrivata una nuova determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane che coinvolge molti altri marchi.

Il rialzo dei prezzi è dovuto all'aumento delle accise sulle sigarette, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e confermato anche dall'ultima manovra. A partire da quest'anno, la componente fissa delle accise è passata da 28,20 euro ogni mille sigarette a 29,50 euro, provocando l'inevitabile aumento dei costi.

Leggi anche Di quanto aumenta il carrello della spesa e quali prodotti costeranno di più

Le nuove tabelle dei prezzi delle sigarette

Nell'ultima lista aggiornata dall'Agenzia delle Dogane, l'aumento dei prezzi toccherà diversi marchi di sigarette. Ad esempio le JPS Original, JPS Red e JPS Silver, nel pacchetto da venti, saliranno a 5,40 euro. Le Peter Stuyvesant, nelle versioni Original, Gold e Original 100’s arriveranno a 6,00 euro. Anche le Gauloises Blondes Blu e Gauloises Blondes Rossa, in astuccio da 20, verranno a costare 5,30 euro, mentre le sigarette Davidoff Gold SL Line, Davidoff Classic e Davidoff Gold supereranno i 6 euro (nello specifico 6,50 euro). Ancora per un pacchetto di West si pagherà 5,00 euro, mentre per le News Red e Peter Stuyvesant Gold 100’s 6,00 euro a confezione. Tra le altre marche colpite dai rincari spiccano Pueblo, Mark Adams e Gitanes.

Ecco la tabella completa dei nuovi aumenti:

Come cambierà il costo di sigari e tabacco trinciato

Il rialzo dei prezzi riguarda anche i sigari e tabacco trinciato. Tra le marche di sigari che costeranno di più spuntano Flor de Selva, Villa Zamorano, Quorum, Luis Martinez Silver Sel., Toscano Terre, L'Pure. Ecco la tabella dei nuovi aumenti dei sigari pubblicata dall'Agenzia delle Dogane:

Per quanto riguarda il tabacco trinciato (quello utilizzato per i cosiddetti ‘drum'), una confezione da 40 grammi di Golden Virginia arriverà a costare 10,50 euro (7,70 per 30 grammi), mentre per una di Drum (nella versione White, Original e Bright Blue) si pagherà 1o euro. Un pacco di Pueblo da 30 grammi avrà il prezzo di 7,70 euro, mentre uno da 70 grammi costerà 17,70 euro. E ancora il tabacco JPS salirà a 7,20 euro, mentre Horizon e Ign Il Gusto nostrano aumenteranno entrambi a 7,40 euro. Qui tutti gli incrementi: