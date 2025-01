video suggerito

Aumento sigarette da oggi, quali marche costeranno di più: la tabella dei nuovi prezzi Il prezzo di molte marche di sigarette aumenta da oggi, 23 gennaio 2025. L’incremento coinvolge anche sigari e tabacco trinciato. Lo ha comunicato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicando una tabella con tutti i nuovi prezzi aggiornati. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Luca Pons

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da oggi, giovedì 23 gennaio 2025, scatta un nuovo aumento per i prezzi delle sigarette, ma anche di tabacco trinciato e sigari. Ben 63 marche di sigarette vedono un rialzo nel costo per i fumatori, mentre il numero è più limitato per i sigari (37) e ancora di più per il tabacco trinciato (14 marche, in questo caso). L'incremento è stato comunicato dall'Agenzia dogane e monopoli con un avviso sul suo sito.

Certo, non si parla della proposta di aumentare il prezzo delle sigarette di cinque euro a pacchetto per sostenere la sanità, che era stata fatta durante il dibattito sull'ultima legge di bilancio ma non è stata raccolta dai partiti. Gli aumenti in questo caso sono di alcune decine di centesimi al pacchetto. E si spiegano, stando a quanto riportato dall'Agenzia della determinazione ufficiale, con le richieste arrivate dall'inizio dell'anno da fabbricanti e importatori, che hanno richiesto di alzare il prezzo per venire incontro alle spese.

La tabella dei nuovi prezzi delle sigarette per marchio

Tra le marche di sigarette e di tabacco trinciato interessante dall'aumento ci sono Marlboro (il pacchetto di Gold Ks arriva a costare 6,50 euro, mentre quello di trinciato costa 17,50 euro per 70 grammi), Chesterfield e Philip Morris. Gli aumenti, come detto, sono di pochi centesimi e in alcuni casi di decine di centesimi. La tabella completa con tutti i nuovi prezzi è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia dogane e monopoli:

Probabilmente non sarà l'unico aumento dell'anno

È il primo aumento dell'anno, e probabilmente non sarà l'ultimo. L'ultimo incremento stabilito per legge risale alla legge di bilancio varata a fine 2023, che dal 1° gennaio 2024 ha fissato l'accisa fissa a 29,30 euro per ogni mille sigarette. Dal febbraio dello scorso anno, l'onere fiscale minimo (composto da accise più Iva) è invece di 204,23 euro per mille sigarette.