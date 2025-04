video suggerito

Perché il prezzo della cioccolata aumenta sempre di più: c'entra anche il cambiamento climatico

A cura di Eleonora Panseri

I prezzi del cacao continuano a salire preoccupando produttori e consumatori. Secondo alcune analisi recenti, a dicembre 2024 i costi della materia prima hanno toccato il picco del +400% rispetto agli anni precedenti.

Per capire quali siano i fattori che stanno incidendo sulla situazione Fanpage.it ha intervistato Fabrizio Ghidini, vicepresidente di Federconsumatori.

Federico Ghidini, vicepresidente Federconsumatori.

Quali sono i fattori che influiscono sull'aumento dei prezzi

"Il discorso che facciamo per il cacao vale anche per il caffè o la soia. I prezzi delle materie prime alimentari sono soggetti a una fortissima volatilità per tutta una serie di motivi. Quelli del cacao stanno aumentando dal 2023 e i problemi sono due", ci spiega.

"C'è un elemento reale che è dovuto a mutamenti climatici per cui i raccolti stanno andando male. La maggior parte della produzione è in Africa, in Costa d'Avorio e in Ghana, Paesi fortemente soggetti al surriscaldamento. C'è siccità e questa genera malattie alle piante di cacao, se ne produce meno e quello che viene prodotto ha dei costi di produzione superiore".

Ghidini aggiunge che "per quanto riguarda il cacao c'è anche una preoccupazione in più, perché secondo alcuni, se il trend climatico continua a essere questo, il cacao potrebbe sparire da quei Paesi".

In più, come sempre avviene a fronte a eventi reali, che già di per sé comportano un aumento dei prezzi visto che la domanda è in crescita, il bene diventa scarso e costa di più produrlo, si innesta anche la speculazione finanziaria che incide tantissimo.

"Questo aumento poi si scarica sui consumatori, anche se non parliamo di un bene necessario. – spiega il vicepresidente – Il cacao e i prodotti dolciari vengono prodotti da un comparto che risente molto di questi aumenti. Diverse marche del settore dolciario hanno aumentato i prezzi con percentuali a doppia cifra".

Secondo dati Istat, infatti, i prezzi al consumo del carrello della spesa, composto da caffè, cacao e tè, sono aumentati solo nel periodo febbraio 2024/febbraio 2025 del +16,2%. "Bisogna anche dire che molti coltivatori, di fronte a questa situazione, stanno abbandonando le produzioni. Quindi, questo calo della materia prima potrebbe non rientrare", aggiunge Ghidini.

Rincari anche su uova di cioccolata e dolci pasquali

Il mese di aprile è iniziato da pochi giorni e si avvicinano i giorni di Pasqua. Anche le uova e i dolci del periodo subiranno aumenti legati ai problemi nella produzione del cacao.

Per alcuni prodotti sono emersi rincari medi del 30%, che in certi casi, "per alcune uova di note marche specializzate in cioccolato sfondano addirittura quota +40%", dice Ghidini.

"Negli ultimi 25/30 anni siamo stati abituati, a parte per alcune bolle speculative come quella del 2008, ad avere i prodotti alimentari al supermercato a prezzi abbastanza contenuti. – aggiunge – Negli ultimi tempi però il mutamento climatico sta facendo venir meno questo dato".

Anche se il cacao non è un bene primario, bisogna tener presente che il comparto che si occupa della produzione di questi prodotti ne risente, un comparto che dà lavoro e contribuisce a creare indotto per il Paese.

"Molte famiglie italiane si trovano ad avere redditi stagnanti o in decrescita e hanno una quantità elevatissima di reddito assorbita da spese per la casa, affitti, mutui ed energia, e spese alimentari. – spiega ancora Ghidini – Il modello bassi salari e prezzi relativamente bassi sta saltando. Questo sta mettendo in condizioni di difficoltà tante famiglie".