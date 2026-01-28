Politica
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Nella frana di Niscemi c’è tutto quel che non va dell’Italia

Dal cambiamento climatico al dissesto idrogeologico, dalla politica che se ne frega alle burocrazie locali che non spendono i soldi. Difficile raccontare meglio tutto il peggio del nostro Paese.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Francesco Cancellato
0 CONDIVISIONI
Niscemi dopo la frana
Niscemi dopo la frana

Nella frana di Niscemi, sul ciglio di quel precipizio da cui sta cadendo un paese intero della provincia di Caltanissetta, più o meno, c’è tutto.

C’è il cambiamento climatico, ovviamente, sotto forma di Ciclone Harry, evento metereologico estremo che sarà sempre più la regola e sempre meno l’eccezione nel bacino del Mediterraneo. Piccolo dettaglio: ora l’aumento delle temperature è di 1,3 gradi. Più la temperatura crescerà, più questi eventi saranno distruttivi. Ma, pensate che strano, più la temperatura cresce e più gli eventi climatici estremi stanno aumentando, più abbiamo deciso di ignorarli e far finta di niente. Perché? Provate a rispondere da soli.

C’è il dissesto idrogeologico, perché il clima non basta a frantumare come un biscotto la terra su cui poggia un intero paese. Nelle mappe della Protezione Civile, la zona di Niscemi è stata classificata a rischio molto elevato di dissesto geomorfologico. Un rischio che è aumentato parecchio, in Italia, negli ultimi anni, con la superficie pericolosa che è aumentata del 15% in quattro anni: oggi è esposto a frane il 95% del territorio e il 10% è zona ad alta pericolosità

Leggi altro di questo autore
Francesco
Cancellato
Il modo in cui il governo italiano cerca di difendere Trump e l’Ice è imbarazzante
Francesco
Cancellato
Un Paese a cui interessano più le armi che la scuola è un Paese finito. Come l'Italia
Francesco
Cancellato
L’Ice di Trump arresta i bambini e nessuno può fare più finta che non stia succedendo

C’è il disinteresse della politica. A Niscemi, dove uno si aspetta manutenzione, attività di prevenzione, interventi urgenti, e invece niente. Perché ovviamente i soldi sono per le grandi opere come il Ponte, non per i piccoli interventi di manutenzioni come quello di Niscemi. O per le varie ed eventuali del Pnrr, con cui è stato finanziato di tutto, ma non il rischio idrogeologico, cui è stato destinato solamente l’1,3% dei 194,4 miliardi del piano.

C’è il disastro degli enti locali, perché dove ci sono i soldi, non vengono spesi.  Nel 2021, una relazione della Corte dei conti rilevava che alla Sicilia erano stati assegnati circa 789 milioni per la mitigazione del rischio. Di quei 789 milioni ne erano stati pagati 45 e liquidati solamente 29. Magari, spendendo quei pochi soldi che c’erano oggi non staremmo parlando d

C’è, infine, la strumentalizzazione della tragedia. Quella di chi parla delle responsabilità del governo in carica o degli enti locali solo quando gli enti locali sono della parte avversa, qualunque essa sia. Quando invece le responsabilità sono equamente condivise da chiunque abbia governato questo Paese negli ultimi trent’anni almeno.

Perché sì, nella frana di Niscemi più o meno c’è tutto. E siamo tutti responsabili, eletti ed elettori, governanti e governati. Nessuno escluso.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Francesco Cancellato
Francesco Cancellato è direttore responsabile del giornale online Fanpage.it e membro del board of directors dell'European Journalism Centre. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore del quotidiano online Linkiesta.it. È autore di “Fattore G. Perché i tedeschi hanno ragione” (UBE, 2016), “Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia” (Egea, 2018) e “Il Muro.15 storie dalla fine della guerra fredda” (Egea, 2019) e"Nel continente nero, la destra alla conquista dell'Europa" (Rizzoli, 2024). Il suo ultimo libro è "Il nemico dentro. Caso Paragon, spie e metodi da regime nell'Italia di Giorgia Meloni" (Rizzoli, 2025)
Immagine
Intervista
“Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto”: il racconto di una sfollata a Niscemi
L'ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: "Rischio crollo imminente anche per edifici storici"
Allargata la fascia rossa: “Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri", gli aggiornamenti
Niscemi, la frana continua a muoversi. Il consigliere comunale: "Numero degli sfollati sale a 1100"
Scuole chiuse e rete del gas interrotta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views