Giorgio Napolitano, la presidente Meloni: “Condoglianze alla famiglia a nome del governo” La presidente del Consiglio ha diffuso immediatamente un breve messaggio di cordoglio e di condoglianze alla famiglia di Giorgio Napolitano dopo l’annuncio della sua scomparsa.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giorgio Napolitano e Giorgia Meloni nel 2007

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha diffuso un breve comunicato per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Giorgio Napolitano. "Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime cordoglio, a nome del governo italiano, per la scomparsa del Presidente emerito della Repubblica, il senatore Giorgio Napolitano – si legge nel messaggio diffuso da Palazzo Chigi dopo l'annuncio della morte dell'ex capo dello Stato – Alla famiglia un pensiero e le più sentite condoglianze". La voce di Meloni si è aggiunta rapidamente al coro che arriva dal mondo della politica e non solo, che piange un protagonista della Repubblica italiana.

Oltre alla presidente del Consiglio, in molti hanno diffuso le condoglianze o il proprio ricordo del Presidente emerito della Repubblica. Compreso il capo dello Stato, e suo successore al Quirinale, Sergio Mattarella, che ha ricordato con affetto Napolitano e ha sottolineato quanto lo addolori la sua scomparsa. "Ha interpretato con fedeltà alla Costituzione e acuta intelligenza il ruolo di garante dei valori della nostra comunità, con sentita attenzione alle istanze di rinnovamento presenti nella società – ha detto di lui Mattarella – Votato alla causa dei lavoratori, inesauribile fu la sua azione per combattere la spirale delle morti sul lavoro".

L'ex capo dello Stato era malato da tempo. Lo scorso anno era stato ricoverato d'urgenza per un'operazione all'addome, che si era conclusa in maniera molto positiva, come comunicarono all'epoca i medici dell'Ospedale Spallanzani di Roma. Le sue condizioni, però, si sono aggravate nel corso dell'anno, soprattutto nelle ultime settimane. Da giorni era ricoverato in una clinica romana. La sua camera ardente si terrà in Senato nei prossimi giorni, così come annunciato dal presidente La Russa.