Morto Giorgio Napolitano, il ricordo di colleghi e amici: “Un grande italiano che ha servito lo Stato” È morto questa sera a Roma Giorgio Napolitano, all’età di 98 anni. Condoglianze e parole commosse arrivano da tutto il mondo della politica.

A cura di Annalisa Cangemi

Si è spento questa sera a Roma Giorgio Napolitano, all'età di 98 anni. Il senatore, Presidente Emerito della Repubblica, è morto alle 19:45 presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo. Era ricoverato da tempo, ma le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

Nato a Napoli il 29 giugno del 1925, è diventato Presidente della Repubblica – il primo a essere stato membro del Pci – il 15 maggio del 2006. È stato anche il primo a essere eletto per un secondo mandato, il 20 aprile 2013. Era stato eletto deputato per la prima volta nel 1953. È stato anche presidente della Camera (1992-1994) e ministro dell’Interno (1996-1998, primo Governo Prodi).

Addolorati, lo ricordano così i colleghi e amici di una vita. "Esprimo il massimo cordoglio a nome del Movimento 5 stelle. Purtroppo è una notizia che era nell'aria. Massimo senso di vicinanza e di partecipazione alla famiglia", ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, durante l'intervista a Tpi Fest, appena informato della scomparsa del Presidente emerito della Repubblica.

"Uno dei più grandi protagonisti dell'intera storia repubblicana. Colto, autorevole, carismatico in tutti i ruoli ricoperti. Un esempio e un maestro per intere generazioni. Grazie Presidente Napolitano", sono le parole su X di Dario Franceschini.

"Se ne è andato oggi un grande italiano che ha servito lo Stato come Presidente della Repubblica in modo encomiabile e che ha attraversato, con decoro e linearita', tutti i passaggi della vita repubblicana, dalla Prima Repubblica ai giorni nostri. Come uomo delle Istituzioni, ha rappresentato tutti e rispettato anche le opinioni più lontane dalle sue. Europeista convinto come pochi altri, ha saputo ancorare l'Italia ai principi dell'atlantismo e del multilateralismo piu' consapevole. E' stato un uomo di sinistra fin dai tempi della sua giovinezza: ma di quella sinistra riformista e innovatrice che non vive e non si crogiola nelle parole d'ordine del passato. E' stato innovatore sempre, anche quando il riformismo cozzava contro il dogmatismo ideologico, Napolitano ha resistito anche all'isolamento del PCI, per poi diventare un punto di riferimento assoluto in Italia e in Europa. Infine, vorrei constatarne lo spessore umano, la lealtà e la generosità: doti di cui tanti di noi sono personalmente testimoni", ha scritto in una nota Pier Ferdinando Casini.