Mascherine sull’aereo obbligatorie in Italia fino a giugno, anche se l’Ue ha eliminato la regola Nonostante il via libera dell’Ecdc, che nelle linee guida pubblicate due giorni fa ha cancellato l’obbligo di mascherina in aereo dal 16 maggio, in Italia la regola rimarrà in vigore. Sarà valida per tutti i voli da e per il nostro Paese.

La mascherina sull'aereo non sarà più obbligatoria dal 16 maggio. O almeno questo prevedono le linee guida di Ecdc e Aesa. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, insieme all'Agenzia europea della sicurezza aerea, hanno diffuso qualche giorno fa un nuovo documento che elimina l'obbligo di indossare la mascherina in volo a partire dal 16 maggio prossimo. Da subito si sono moltiplicate le perplessità degli esperti italiani, poi, già da ieri, è circolata la notizia che il cambio di regole non fosse valido per l'Italia. Oggi è arrivata la conferma dell'Ecdc, che ha specificato che "se gli Stati di partenza o destinazione richiedono l'uso di mascherine nei trasporti pubblici, gli operatori aerei dovrebbero richiedere ai passeggeri e equipaggio di indossare una mascherina anche oltre il 16/5".

In Italia, infatti, è in vigore la regola stabilita dall'ordinanza del ministro Speranza e dall'emendamento del governo all'ultimo decreto Covid, che ha prorogato l'obbligo di indossare le mascherine fino al 15 giugno, ma solo per una stringata lista di attività. Tra queste, però, ci sono i trasporti di ogni tipo: dall'autobus all'aereo, appunto. Perciò a partire dal 16 maggio per i passeggeri in viaggio da e per l'Italia non cambierà nulla: la mascherina sarà ancora obbligatoria.

Nelle linee guida Ecdc-Aesa viene anche chiarito cosa devono fare gli operatori aeroportuali nei Paesi in cui l'obbligo è decaduto: "Dovrebbero continuare a incoraggiare passeggeri e membri dell'equipaggio, nell'ambito delle loro comunicazioni prima del volo, durante il viaggio e attraverso segnaletica e annunci, a indossare una maschera durante il volo, così come in aeroporto, per proteggere se stessi". Inoltre viene sottolineato che "va rispettata la decisione degli altri di indossare o non indossare una mascherina".