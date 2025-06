Marta Fascina pagherà l’affitto ad Arcore: cosa c’è nell’accordo con i figli di Berlusconi

video suggerito

A cura di Giulia Casula

A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi, sta per essere formalizzato il contratto tra Marta Fascina e i figli dell'ex premier su Villa San Martino, la storica residenza di Arcore. La deputata azzurra pagherà un affitto a Fininvest, la holding di proprietà dei cinque figli di Berlusconi.

A riportarlo è il Corriere della Sera, secondo cui sarebbe quasi pronto il contratto stilato per "regolarizzare" la presenza di Fascina all'interno della residenza. A lavoro ci sarebbero i legali della compagna dell'ex premier e gli avvocati Fininvest: probabilmente la formula contrattuale definitiva sarà quella di un contratto di locazione a titolo oneroso. Ovvero, in altre parole, un accordo che consentirà alla donna di usare l'immobile in cambio di una prestazione in denaro.

Per dirla semplice, un contratto di affitto tra Fascina e Fininvest, i cui dettagli restano ancora da definire. Non è chiaro infatti, quale sarà la durata dell'accordo né l'importo che verrà richiesto alla compagna dell'ex premier, ma secondo i retroscena solo una parte della villa sarà formalmente affittata. Si tratterà di una piccola porzione rispetto all'intera proprietà che, costruita nel 1700 e acquistata da Berlusconi nel 1974, vanta un'ampiezza di circa 3.500 metri quadri. Negli anni in cui il fondatore di Forza Italia ci ha vissuto, Villa San Martino è diventata il simbolo del berlusconismo, ospitando leader internazionali e facendo da sfondo agli scandali legati alle cene organizzate dall'ex premier.

Attualmente Arcore non è in vendita, a differenza di Villa Certosa, la residenza estiva del Cavaliere situata a Porto Rotondo, in Sardegna. Le trattative però sono ancora in corso e recentemente hanno visto l'ingresso di Sotheby’s International Realty, la società di real estate americana. Secondo le indiscrezioni, le cifre potrebbero aggirarsi tra i 300 e i 500 milioni di euro, il che renderebbe l'affare uno delle più grandi compravendite immobiliari nel nostro Paese. Ma i Berlusconi vorrebbero procedere con calma e valutare tutti i possibili elementi in campo prima di chiudere.

Quanto a Fascina invece, il contratto d'affitto sarebbe in dirittura d'arrivo. La scelta sarebbe maturata dopo il passaggio di Arcore da Immobiliare Idra, che raggruppava le principali proprietà di Berlusconi, a Fininvest. La holding, che opera secondo procedure e criteri precisi, ha imposto la necessità di definire formalmente la situazione della residenza e della presenza di Fascina attraverso una serie di consultazioni legali.