video suggerito

Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi a San Valentino: “Siamo uniti nell’eternità” Marta Fascina, nel giorno di San Valentino, ha dedicato un messaggio a Silvio Berlusconi. La deputata di Forza Italia ha condiviso sui social una dedica per il suo ex compagno, scomparso a giugno del 2023. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel giorno di San Valentino, Marta Fascina ha dedicato un messaggio a Silvio Berlusconi, suo ex compagno scomparso a giugno del 2023. La deputata di Forza Italia ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme al Cavaliere e al cagnolino Dudù. A corredo dello scatto si legge: "Uniti per l'eternità S&M".

Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi: "Uniti per l'eternità"

Marta Fascina, nel giorno di San Valentino, ha omaggiato Silvio Berlusconi con un post condiviso sul suo profilo Instagram. Nella foto diffusa sui social, la deputata di Forza Italia appare vicina al suo ex compagno, scomparso nel 2023. A corredo dello scatto, in cui compare anche il cagnolino Dudù, si legge: "Da sempre e per sempre insieme! Uniti per l'eternità S&M".

Anche un anno fa, Fascina aveva dedicato alcune frasi d'amore per Berlusconi: "Il nostro amore. Unico ed inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite".

Marta Fascina sulla scomparsa di Silvio Berlusconi: "Sofferenza indescrivibile"

A ottobre del 2023, a qualche mese dalla dipartita di Silvio Berlusconi, Marta Fascina aveva parlato a Bruno Vespa del dolore per la scomparsa del Cavaliere. La deputata di Forza Italia non aveva nascosto la sofferenza per la sua perdita:

La sua improvvisa scomparsa terrena l'ho vissuta, la vivo e la vivrò con un senso di angosciante vuoto che resterà incolmabile per tutto il resto della mia vita.

Nell'intervista aveva parlato della questione della villa ad Arcore, confermando che avrebbe continuato ad abitare a Villa San Martino, storica residenza di Silvio Berlusconi:

Ammetto che sorrido, anche se è una cosa che mi risulta difficile in questo momento, quando leggo fantasiosi articoli di stampa. La categorica smentita della famiglia Berlusconi vale più di qualsiasi infondato pettegolezzo.