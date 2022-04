Mario Draghi incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca il 10 maggio Mario Draghi il prossimo 10 maggio si recherà a Washington, dove incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca. Lo fa sapere Palazzo Chigi.

A cura di Annalisa Girardi

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il prossimo 10 maggio si recherà a Washington, dove incontrerà il presidente statunitense Joe Biden alla Casa Bianca. "Sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. Al centro dell’incontro il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione ingiustificata della Russia", scrive in una nota Palazzo Chigi, comunicando che verranno discusse le relazioni bilaterali e "la solidità del legame transatlantico". I due leader parleranno delle sfide globali, come la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici e il rilancio dell'economia. L'incontro sarà inoltre preparatorio in vista dei vertici Nato e G7 previsti per giugno.

Draghi è guarito proprio oggi dal Covid (era risultato positivo lo scorso 18 aprile) e potrà quindi riprendere in presenza tutte le attività. Il presidente del Consiglio sta anche programmando un visita a Kiev, dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un viaggio che, aveva fatto sapere sempre Palazzo Chigi, potrebbe avvenire già nelle prossime settimane o comunque entro la prima metà di maggio.

Nelle prossime ore, venerdì o forse già domani, il presidente del Consiglio potrà quindi partecipare in presenza anche al Cdm. Vertice in cui il governo dovrà fare il punto su diversi temi che in questi giorni hanno diviso la maggioranza: in primis la possibilità di un nuovo invio di armi in Ucraina. La maggioranza dovrà anche discutere di nuove misure in campo energetico, per sostenere famiglie e imprese contro il caro energia. Questione ancora più urgente dal momento che Mosca ha deciso di bloccare la forniture di gas naturale ad alcuni Paesi (Polonia, Bulgaria e Lituania) che rifiutavano di pagare in rubli, facendo schizzare alle stelle i prezzi.

Di tutto ciò discuteranno Draghi e Biden il prossimo 10 maggio alla Casa Bianca. E poi, il mese seguente, si ritroveranno al vertice dell'Alleanza atlantica e a quello del G7 che si concentreranno sempre sull'aggressione russa dell'Ucraina.