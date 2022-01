Le regole sulla quarantena a scuola, quando scatta la Dad per infanzia, primaria e secondaria Al rientro a scuola dopo le vacanze di Natale, con l’ultimo decreto del governo, sono cambiate le regole per la quarantena a scuola, a seconda che si tratti di materna, elementari, medie e superiori. Vediamo cosa succede e cosa bisogna fare se c’è uno o più casi positivi al Covid in classe.

Le regole sulla quarantena, in caso di positivi al Covid in classe, cambiano a seconda del grado scolastico. Le nuove norme sono state decise il 5 gennaio 2022 dal governo, con l'ultimo decreto legge varato in merito alle misure di contrasto alla pandemia, e sono valide dal rientro in classe avvenuto dopo le vacanze di Natale. Non è detto, tuttavia, che le regole a scuola non cambino ancora, visto che il ministro Bianchi ha spiegato che si va verso una semplificazione. L'idea che c'è dietro al sistema costruito dal governo è che le procedure debbano essere diverse a seconda delle fasce d'età per un semplice motivo: il diverso tasso di popolazione relativa vaccinata che, ad esempio, differisce molto tra chi fa le elementari e chi va alle superiori. Vediamo nel dettaglio cosa cambia a seconda del tipo di scuola e cosa fare se si entra a contatto con un positivo in classe.

Le regole sulla quarantena per la scuola dell'infanzia

Le regole alla scuola materna sono molto semplici: con un caso positivo al Covid tra i bimbi si sospendono le attività della classe per dieci giorni e vanno tutti in quarantena. Questo, però, solo per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, che è caratterizzata dal fatto che i bambini molto piccoli sono vaccinati in minima parte, visto che per la somministrazione bisogna aver compiuto i 5 anni.

Quando scattano quarantena e sorveglianza nella scuola primaria

Alla scuola elementare le regole cambiano: con un positivo in classe scatta la sorveglianza con testing per tutto il gruppo, ovvero si continua con l'attività in presenza effettuando un tampone – rapido o molecolare – quando si viene a sapere della positività. Poi bisogna ripetere il test dopo cinque giorni. Se i positivi diventano due o più di due scatta la didattica a distanza per tutta la classe per dieci giorni.

Le regole sulla quarantena alle scuole medie e superiori

La questione si complica ulteriormente alle scuole medie e superiori. Al primo caso positivo al Covid scatta l'autosorveglianza per tutta la classe, l'attività prosegue normalmente ma bisogna indossare le mascherine Ffp2. Se ci sono due contagi da Covid in classe, allora scatta la prima distinzione: i non vaccinati, i vaccinati con due dosi da più di 120 giorni e i guariti da più di 120 giorni vanno in didattica digitale integrata; i vaccinati con terza dose o chi ha concluso il ciclo primario da meno di 120 giorni resta in classe con mascherina Ffp2. Se ci sono più di tre casi positivi al Covid in classe si va tutti in didattica a distanza per dieci giorni.