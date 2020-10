L'ex capo politico del M5s e attuale ministro degli Esteri Luigi di Maio manda un messaggio ai suoi, chiedendo unità, in vista degli Stati generali, durante i quali verrà decisa la nuova leadership: "Tanti auguri a noi, tanti auguri a ogni singolo attivista. Oggi è il compleanno del MoVimento 5 Stelle. Sono 11 anni. 11 anni di battaglie, di impegno, di riforme", ha scritto in un post su Facebook, rivolgendosi ai militanti, e cercando così di stemperare il clima di tensione che si è cerato all'indomani delle elezioni regionali, dopo i deludenti risultati.

Proprio oggi, in occasione dell'undicesimo anniversario della nascita del M5s, ha fatto sentire la sua voce anche Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, minacciando di far venire meno il suo supporto se il M5s si trasformasse in un partito, tradendo i suoi valori. Il post di Casaleggio è stato rilanciato anche da Alessandro Di Battista.

Per Di Maio "il MoVimento è passato da forza di opposizione a forza di governo in poco tempo. Non è stato facile. E oggi sta vivendo una fase di transizione, perché stiamo crescendo e maturando. Sono fiero di far parte di questa forza politica che sta cambiando il Paese. In molti continuano ad attaccarci – spiega ancora su Fb -, in molti continuano a ostacolarci, ma questi sono i fatti: – Reddito di cittadinanza – Quota 100 – Riduzione del cuneo fiscale – Legge Spazzacorrotti, la prima vera legge contro la corruzione – Risarciti i truffati dalle banche – Carcere per grandi evasori – Taglio dei parlamentari – Aboliti i vitalizi (e lo faremo ogni volta che proveranno a ripristinarli) – Reddito di emergenza – Legge sul voto di scambio politico mafioso – superbonus 110% – decontribuzione del 30% per le imprese al sud – patto per l'export da 1,4 miliardi per esportare il Made in Italy nel mondo – codice rosso per la tutela delle donne e delle persone più fragili – ricostruito il ponte di Genova – decreto dignità – abolito il superticket – aumentati gli stipendi vigili del fuoco. Tanto altro dovremo fare. Abbiate fiducia in noi, abbiate fiducia nel cambiamento. Rimaniamo uniti e guardiamo avanti. Viva il MoVimento 5 Stelle!".