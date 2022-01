Il sindacato di polizia che si lamenta per le mascherine Ffp2 rosa agli agenti: “Indecorose” Il sindacato della polizia ha inviato una lettera di protesta per le mascherine Ffp2 ricevute dagli agenti in alcune città. O meglio, per il colore delle Ffp2. Il rosa infatti, secondo quando si legge nella missiva inviata al capo della polizia, sarebbe indecoroso e toglierebbe autorevolezza alla divisa.

A cura di Annalisa Girardi

Poliziotti in protesta per il colore delle Ffp2 ricevute. Mascherine di colore rosa che, secondo il Sap (Sindacato autonomo della polizia) sarebbero indecorose e pregiudicherebbero l'immagine dell'istituzione. Il sindacato ha quindi scritto una lettera di protesta direttamente al capo delle polizia, il prefetto Lamberto Giannini, per le mascherine rosa ricevute dagli agenti di Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa e Venezia. Nella nota si chiede "un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme della Polizia di Stato evitando dispositivi di altri colori o con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente inopportuni".

La fornitura di mascherine Ffp2 rosa, ritenuta "inusuale", avrebbe "suscitato perplessità" in quanto a due anni dall'inizio della pandemia non dovrebbe essere complicato procurare mascherine Ffp2, si legge nella nota. E ancora: "Appare altresì chiaro che la rilevanza delle funzioni svolte dalla Polizia di Stato impone all’Amministrazione di preservare il decoro dei propri operatori, evitando che gli stessi siano comandati a svolgere attività istituzionale con dispositivi di protezione di un colore che risulta eccentrico rispetto all’uniforme e rischia di pregiudicare l’immagine dell’Istituzione". Nella lettera al capo della polizia, inoltre, si ricorda una circolare risalente al 29 ottobre 2019, in cui si intimava agli agenti di "evitare l’utilizzo di capi non conformi in grado di pregiudicare il decoro dell’Istituzione".

Insomma, indossare mascherine Ffp2 rosa sarebbe indecoroso per un poliziotto, a differenza di colori come il bianco, blu o il nero. Un colore, piuttosto che un altro, toglierebbe autorevolezza alla divisa, secondo il sindacato.