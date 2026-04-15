Sparatoria in una scuola media in Turchia: “Ci sono 4 morti e venti feriti”. È la seconda in due giorni

La sparatoria è avvenuta nella scuola media Ayser Çalık a Kahramanmaraş, nel sud-est del Paese. Il governatore locale parla di almeno quattro vittime: “Hanno sparato in maniera indiscriminata”. Fermato uno studente. Ieri a Şanlıurfa, sempre in Turchia, un altro ex studente ha aperto il fuoco in un liceo.

Ancora violenza nelle scuole in Turchia. A distanza di appena 24 ore da un altro episodio armato nel sud-est del Paese, una nuova sparatoria ha colpito un istituto a Kahramanmaraş. Il bilancio, secondo quanto riportano i media locali, non è ancora chiaro: stando a quanto riportano i media locali, il governatore della provincia, Mükerrem Ünlüer, ha riferito che ci sono almeno 4 vittime; tra loro ci sarebbe un insegnante.

A sparare sarebbe stato uno studente.

L’episodio si è verificato nella scuola media Ayser Çalık, nel distretto di Onikişubat. Secondo le prime informazioni, sono stati uditi diversi colpi d’arma da fuoco all’interno dell’edificio e nel cortile dell’istituto, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie di polizia e ambulanze.

In base a quanto riportato dall’emittente NTV, la persona armata avrebbe aperto il fuoco all’interno di un’aula e sarebbe poi stato fermata dal preside della scuola o da un'insegnante e successivamente arrestata.

Il governatore Ünlüer ha confermato l’accaduto: "Un tragico incidente si è verificato in una delle nostre scuole. Non hanno preso di mira nessuno di specifico. L'attacco è stato compiuto con una sola arma e sette caricatori”, le sue parole.

La scuola dove è avvenuta la sparatoria in Turchia

Nel frattempo, il ministro dell’Istruzione nazionale Yusuf Tekin si sta recando a Kahramanmaraş per seguire da vicino l’evoluzione della situazione. All’esterno dell’istituto si è radunata una grande folla non appena la notizia ha iniziato a circolare. I genitori si sono ritrovati davanti alla scuola, in attesa di informazioni sui propri figli, mentre l’area è stata transennata dalle forze di sicurezza.

La sparatoria arriva a distanza di appena un giorno da un altro grave episodio avvenuto nel distretto di Siverek, a Şanlıurfa, dove un ex studente ha aperto il fuoco in una scuola superiore. Secondo l’agenzia di stampa turca İHA, almeno 16 studenti sono rimasti feriti e l’aggressore si è poi tolto la vita dopo l’intervento delle forze di sicurezza.