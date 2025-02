Il Sanremo sovranista che (non) ci aspettavamo: l’uso dei bambini prodigio e ovunque “mamma” e “papà”

A cura di Saverio Tommasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Conti e un bambino prodigioso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Che bella, la famiglia italiana. Quella normata, sicura, accogliente, che guarda il Festival di Sanremo e applaude alla buona musica, e anche a quella così così. Devono aver pensato questo, dalle parti di viale Mazzini: chi guarda il Festival vuole essere rassicurato, coccolato; evitiamogli i cattivi pensieri, non sia mai che poi a qualcuno prenda voglia di rivoluzione e mimose.

Insomma, dopo tre serate: grazie. Ora mi sento più sicuro, nella mia tiepida casa. Ci avete tolto i monologhi, siamo costretti a ridere del grasso sulle braccia di Katia Follesa, una roba così anestetizzata che ero pronto a non aspettarmi Ricky Gervais sul palco, ma forse così è troppo. Ieri sera mi avete obbligato a ridere anche sulla durata a letto di Carlo Conti, vi odio.

Sia chiaro: questo è un pezzo ironico, sarcastico e tutto incredibilmente vero. Se vi offendete, stavo scherzando. Se concordate, è bello condividere le stesse idee.

La questione più tradizionale, ieri sera, è stata quella classica: la famiglia a trazione sovranista. Perché di tutti i possibili tipi di famiglie, di tutti i possibili colori della pelle di un nucleo famigliare, è stata rappresentata soltanto la stessa idea di nucleo tradizionale che avrebbero potuto rappresentare negli anni ‘60.

Da una parte i bambini prodigio, mamma mia, bravissimi. Maschi, vestiti bene, educati, pettinati, bravi a presentare, a suonare, a ricordare nomi e date. Portenti e pallosissimi. Non per colpa loro, a me i bambini piacciono sempre, anche quelli di ieri sera, ma io stamani ho messo la caffettiera sul fuoco e l'ho scordata lì; quell’altro a sei anni sapeva i nomi dei vincitori di ogni anno di Sanremo, compresi i secondi, i terzi e i titoli delle canzoni. Io la mattina controllo d’aver chiuso l’auto tre volte e poi la ritrovo aperta. Mi permetterete di invidiarli, o no?

Dateci bambine e bambini che si scaccolano e al massimo strimpellano. Voglio bimbetti che per studiare una pagina di Storia ci mettono due ore, per favore. Te lo dico da amico, signor Sanremo a trazione famigliare sovranista: se la presenza di quei piccoli geni pensavate servisse a incentivare la riproduzione delle persone adulte, secondo me avete sbagliato i calcoli: ieri sera abbiamo perso due punti di natalità. Quelli erano cartonati fatti con l’intelligenza artificiale, mica fanciulli.

E poi, a proposito di bambini, la pervicace esaltazione di chi li concepisce, come se poi l’atto fosse una fatica. Di solito è un godimento, la fatica viene dopo. E invece artiste (soprattutto) e artisti presentati per tre sere consecutive come mamme e papà, come se queste parole fossero aggettivi qualificativi del loro essere in vita. Ve lo dico io: non è così, non c’è nessun merito a essere genitori, e poi quelle “mamme e papà” sono lì in quanto cantanti, modelle, intrattenitori e intrattenitrici, cosa c’entra presentare una donna, davanti a dodici milioni di persone, come “mamma”? Non è un titolo, non è lì per quello, toglie attenzione al resto perché tu in quel momento stai soltanto ripetendo a voce alta, accarezzandola, l’idea che la società (sessista) si aspetta da loro: essere mamme.

Confesso: di solito a noi genitori non riesce neanche tanto bene, questo ruolo. Non dovete esaltarci, ma prenderci a sberle. Essere padri (e madri) è un casino continuo e una frustrazione, anche se nessuno lo dice perché è la lobby di noi genitori: abbiamo costituito un patto segreto, siamo pagati per mentire, ci manteniamo in vita poggiandosi sui complimenti dei conduttori e dei vicini, ma la verità è che siamo tremendi. Sbagliamo di continuo, creiamo problemi ai nostri figli per cui a loro ci vorranno anni di terapia per uscirne, e comunque ci siamo soltanto per una frazione del loro tempo.

Siamo tutti pessimi genitori, non c’è niente da riconoscere a un padre, o a una madre. Carlo, frustaci, non ci esaltare. "Signore e signori, è diventato da poco anche papà". Ecco un altro disgraziato prossimo al fallimento più totale! Questo avresti dovuto dire ieri sera, Carlo Conti.

E ora scusate ma devo andare a pulire i fornelli, è tutto sporco di caffè. Ma non scordate che sono padre.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi