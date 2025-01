video suggerito

Il raduno europeo dell'estrema destra si terrà in Italia, parola d'ordine: remigrazione Il prossimo 17 maggio l'estremista di destra Martin Sellner, già allontanato da Svizzera e Germania per i contenuti razzisti delle sue conferenze, dà appuntamento a Milano per parlare di remigrazione. "In Usa le deportazioni sono già iniziate", esultano gli organizzatori invitando ad acquistare i biglietti in anticipo.

A cura di Valerio Renzi

Ora c'è l'ufficialità, come anticipato da Fanpage.it l'incontro europeo dei sostenitori delle politiche di remigrazione si terrà in Italia, più precisamente a Milano il prossimo 17 maggio. L'annuncio è arrivato questa mattina, con la possibilità di acquistare i biglietti online a 25 euro. C'è anche una formula vip, che costa 100 euro, che permetterà di partecipare a una cena "esclusiva" con i relatori che arriveranno da altri paesi europei, ma anche dagli Stati Uniti.

"Negli USA le deportazioni sono una realtà. In Inghilterra e Germania il dibattito sta ribaltando la situazione. La remigrazione è sulla bocca di tutti. Il 17 maggio daremo a questa visione una forma politica!", annuncia la mail. Dietro l'evento c'è Martin Sellner, estremista di destra austriaco, che ha fatto dell'impegno per diffondere la parola d'ordine della remigrazione la sua priorità. Dichiarato persona non gradita in diversi paesi, come la Germania e la Svizzera, da cui è stato espulso prima che potesse tenere le sue conferenze, ora ha deciso che l'Italia del governo di Giorgia Meloni è un paese sicuro e fertile per la sua propaganda.

Per l'estrema destra l'espulsione di massa di migranti dagli USA è un'ottima notizia, e la speranza è che le prossime elezioni in Germania e nel Regno Unito possano portare all'affermazione di Alternative für Deutschland e di Reform UK. Ultimamente l'idea della remigrazione sta prendendo piede anche in Italia, l'hanno citata diversi esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, compresi il sottosegretario di FdI alla Giustizia Andrea Delmastro, e il deputato leghista Rossano Sasso. Grazie alla trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete Quattro, Fuori dal Coro, il dibattito sulla remigrazione è arrivato anche in prima serata.

Andrea Ballarati e Martin Sellner a Vienna

Ma cosa si intende con remigrazione? L'espulsione non solo dei richiedenti asilo e dei "clandestini", ma di tutta la popolazione "non bianca" considerata inassimilabile, compresi dunque migranti con posizioni regolari e i loro figli nati in Italia. Un'idea ormai propagandata apertamente da AfD in Germania, con il sostengo di Elon Musk.

In Italia Martin Sellner si appoggia a un piccolo gruppo di militanti "identitari" guidati dal giovanissimo Andrea Ballarati, fuoriuscito da Gioventù Nazionale, la giovanile di Fratelli d'Italia, per fondare l'associazione Azione Cultura Tradizione, attiva tra Como e Milano. Una realtà piccola, quasi insignificante in termini di numeri e peso sul territorio, ma che sta consentendo a Sellner di avere una base operativa in Italia.