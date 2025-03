Il Pd presenta interrogazione al governo sugli insulti e gli atti sessuali simulati da Corona su Selvaggia Lucarelli

video suggerito

A cura di Francesca Moriero

La deputata Eleonora Evi del Partito Democratico ha deciso di presentare un'interrogazione parlamentare in seguito ai violenti attacchi subiti da Selvaggia Lucarelli per mano di Fabrizio Corona durante una delle tappe dello spettacolo teatrale "Gurulandia".

Evi ha dichiarato: "Come può chiamarsi ‘spettacolo' una vomitata di insulti, bodyshaming e atti sessuali simulati su un cartonato che raffigura una donna?", esprimendo una posizione decisa contro il comportamento di Corona e l'atteggiamento permissivo di istituzioni come il Teatro Nazionale. "Non è solo preoccupante ma è inaccettabile, questo non è spettacolo, non è cultura, non è intrattenimento è solo violenza verbale, è becera volgarità, è, ancora una volta, la tossicità del patriarcato. E non può avere un pubblico davanti cui esibirsi! Specialmente se si tratta dei grandi teatri italiani. Presento interrogazione al governo".

Nel corso dello spettacolo "Gurulandia", che ha avuto luogo sia a Milano che a Torino, Fabrizio Corona ha infatti riservato insulti e attacchi violenti a Selvaggia Lucarelli e al suo compagno Lorenzo Biagiarelli. In particolare, Corona ha alluso a Biagiarelli con un pesante commento: "Una nota giornalista, la peggiore della tv italiana, sposata con uno che ha istigato la persona al suicidio. La conoscete?". Il pubblico in sala ha risposto con risate e applausi mentre l'ex paparazzo si sdraiava sulla sagoma di Lucarelli, simulando un atto sessuale. La scena è stata filmata e poi diffusa sui social. La giornalista ha denunciato l'accaduto, accompagnando il video con un lungo post su Instagram in cui ha sottolineato la gravità di quanto avvenuto.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli e la risposta del Teatro Nazionale

In una serie di storie Instagram, Lucarelli ha contestato non solo le azioni di Corona, ma anche la scelta del Teatro Nazionale di Milano di ospitare un simile spettacolo: "Con un avvocato che ride, gente che ride e un teatro milanese con una storia e reputazione a disposizione", ha scritto Lucarelli, sottolineando come l'accaduto rappresenti ben più di un episodio isolato, ma una continua escalation di violenza verbale e fisica che Corona perpetua senza conseguenze. Lucarelli ha anche criticato la copertura mediatica che ha dato ampio spazio all'esibizione di Corona, senza approfondire le conseguenze di comportamenti di questo tipo: "Il suo show teatrale ha avuto doppia copertura giornalistica. Tutti a ridere, a rilanciare, a far finta di non vedere", ha scritto, accusando i media di non dare sufficiente attenzione al danno che queste azioni causano alla società.

A seguito delle critiche di Lucarelli, il Teatro Nazionale di Milano ha pubblicato una breve nota di "scuse", in cui si legge: "In relazione a diverse segnalazioni pervenuteci da parte dei nostri spettatori, presenti in sala mercoledì sera, ci scusiamo con chi non abbia condiviso i contenuti dello spettacolo andato in scena". Tuttavia, Lucarelli ha risposto con sarcasmo: "Ah perché invece c'è chi condivide insulti, bestemmie, offese, denigrazioni e cartonati. Ci piacerebbe sapere cosa pensa la direzione di un teatro prestigioso, non cosa pensi che possa pensare lo spettatore".

Oggi, Lucarelli ha parlato nuovamente della vicenda a Il Fatto Quotidiano, spiegando: "Corona usa la stessa violenza nei miei confronti e di altre decine e decine di donne da anni, monetizzando il tutto nel silenzio generale. Anzi, tra risate di approvazione, rilanci della stampa e viralità sui social". Ha anche sottolineato di aver sporto numerose denunce nei confronti di Corona, lamentato la mancanza di supporto da parte della giustizia, dato che lui risulterebbe senza beni intestati. Selvaggia Lucarelli ha concluso i suoi post con un avvertimento: "Ricordate quello che vi dico, questa storia finisce male. Tira un'aria tossica e pericolosa, e francamente io non mi sento per niente tranquilla. Per il clima generale, perché questa persona deve alzare l'asticella per non andare in down e continuerà a farlo, finché qualcuno non si farà male". Aggiungendo che continuerà a denunciare, e ribadendo l'importanza di non fare finta di niente di fronte a comportamenti simili, chiedendo il supporto delle istituzioni e della società civile per fermare la violenza verbale e fisica che ha visto l'ennesima manifestazione sul palco.