Il ministro Salvini vuole revocare la patente a chi abbandona gli animali in strada

A cura di Tommaso Coluzzi

Via la patente a chi abbandona gli animali. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato la nuova misura durante il question time al Senato, rispondendo a un'interrogazione parlamentare sul tema: "Per quanto riguarda l'accesso alle spiagge, la competenza è demandata agli enti locali e non all'autorità marittima – ha spiegato Salvini alla senatrice interrogante, Michaela Biancofiore – Ma sensibilizzerò tutti gli enti locali per garantirlo agli animali, porterò il tema all'attenzione dell'Anci". Lo stesso per quanto riguarda il trasporto aereo: "Sul tema vige un regolamento europeo, ahimè – ha detto il ministro allargando le braccia – Ma mi farò carico di sensibilizzare i vettori su tale situazione".

"Ci è venuta un'altra idea che potrà servire a dissuadere qualche incivile da un gesto di abbandono e di morte – ha poi aggiunto Salvini – Nel disegno di legge sulla sicurezza stradale stiamo valutando e proporremo al Parlamento modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona gli animali domestici su strada, arrivando fino alla revoca o alla sospensione della patente". E ha sottolineato: "Oltre a essere un atto di assoluta barbarie, rischia di mettere a repentaglio l'incolumità di chi guida. Dev'essere vacanza per tutti, due e quattro zampe".

Taxi e Ncc, Salvini vuole aumentare il numero

Durante il question time, il ministro Salvini ha risposto anche a un'interrogazione sul trasporto pubblico locale non di linea: "Ieri ho incontrato 23 sigle sindacali dei tassisti, oggi 26 sigle sindacali degli ncc, ascolteremo comuni e regioni – ha spiegato il ministro, che ha detto di voler intervenire per ridurre i disagi – Vogliamo arrivare a un piano di riordino complessivo prima della pausa estiva, l'obiettivo è avere più auto nel breve periodo e di maggior qualità a disposizione dei cittadini italiani".