Green Pass illimitato dopo la terza dose di vaccino anti Covid, il via libera della cabina di regia Dopo la terza dose di vaccino anti Covid, il Green Pass avrà durata illimitata. Stessa cosa anche per chi è guarito dopo due dosi. Lo ha deciso il governo, in attesa che gli enti regolatori si pronuncino in merito a una possibile quarta dose. Dopo la prima o la seconda, comunque, la scadenza rimane dopo sei mesi.

A cura di Annalisa Girardi

Il Green Pass avrà scadenza illimitata dopo la terza dose. E lo stesso vale anche per la Certificazione dei guariti dopo due dosi. È quanto emerge dalla cabina di regia, convocata oggi prima del Consiglio dei ministri per fare il punto sulle Certificazioni Covid in scadenza, dopo che ieri è entrato in vigore il decreto che ne ha ridotto la durata a sei mesi, in attesa che gli enti regolatori prendano una decisione su una possibile quarta dose. Si stava infatti iniziando a profilare una problematica per coloro che per primi avevano ricevuto la dose booster: con le nuove regole sulla durata del Green Pass, la Certificazione sarebbe a breve risultata in scadenza, senza la possibilità di poterla rinnovare.

Il governo ha quindi deciso di intervenire, solamente per i Green Pass scaricati in seguito alla terza dose, rendendone illimitata la durata. Per le Certificazioni ricevute dopo la prima o la seconda dose, invece, bisogna continuare a considerare le regole entrate in vigore ieri. C'è però un eccezione, quella dei contagiati dopo la seconda dose: per loro il Green Pass ricevuto dopo la guarigione sarà equiparato a quello scaricabile dopo il booster, e non avrà quindi scadenza.

Come cambia la durata del Green Pass

Viste le evidenze scientifiche emerse nel corso di questi mesi, che mostravano come l'efficacia del vaccino iniziasse a calare nettamente già dopo il sesto mese, l'esecutivo aveva deciso di ridurre la durata del Green Pass da 9 a 6 mesi. Con l'arrivo della quarta ondata erano stati registrati diversi casi di infezione di persone vaccinate, un chiaro segnale del calo di protezione da vaccino dopo un certo tempo, per cui era difficile continuare a considerare il Green Pass come una garanzia anche per coloro che avevano ricevuto la prima o la seconda dose diversi mesi prima.

Da 9 mesi si è quindi passati a 6. Ma, come abbiamo detto, questo vale solo per i Green Pass scaricati dopo la prima o la seconda dose di vaccino (senza guarigione). Dopo il booster la durata sarà illimitata. Almeno fino a quando non verrà presa una decisione rispetto a una possibile quarta dose.