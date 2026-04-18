Governo Meloni, Italia pronta a inviare navi a Hormuz. Sondaggi in calo, Schlein: “Tempo delle destre finito”: news in diretta

Giorgia Meloni al vertice dei Volenterosi

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo gli attacchi di Trump: la premier è stata a Parigi per la conferenza sullo Stretto di Hormuz, organizzata da Emmanuel Macron con i partner della coalizione dei Volenterosi, tra cui il britannico Starmer e il tedesco Merz. Al termine del vertice, la premier ha ribadito la disponibilità italiana a contribuire con unità navali a una possibile missione di sminamento, subordinata però all'autorizzazione del Parlamento e nel solco delle missioni già in corso come Aspides e Atalanta. Un segnale che si inserisce in un quadro diplomatico ancora teso: Donald Trump è tornato infatti ad attaccare Roma sui social, richiamando il caso della base di Sigonella e criticando la mancata concessione dell'utilizzo agli Stati Uniti: "L'Italia non ci ha sostenuto, noi non li sosterremo", ha scritto, riaccendendo le tensioni con il governo italiano.

Intanto in Parlamento prosegue l'iter del decreto Sicurezza, approvato al Senato e ora atteso alla Camera, dove il governo porrà la fiducia. Il provvedimento introduce misure su coltelli, fermo preventivo, stupefacenti, furti, con l'obiettivo di un'approvazione definitiva entro il 22 aprile. Sul piano politico interno, i sondaggi mostrano un calo della fiducia nel governo Meloni