Sondaggi politici, il centrosinistra recupera voti grazie all’effetto Silvia Salis e sale al 45,5%

Il centrosinistra sta recuperando voti. Un’eventuale lista Silvia Salis nel campo largo sarebbe già al 6,5%. Complessivamente coalizione guadagnerebbe il 45,5% contro il 46,8% del centrodestra. Capiamo quanti voti poterebbe la sindaca di Genova alle elezione dell 2027.

Un'eventuale lista dei riformisti di centrosinistra guidata da Silvia Salis farebbe crescere i consensi del campo largo al 45,5%. In questo momento il centrodestra resta avanti, al 46,8%. Ma un'entrata in gioco della sindaca di Genova potrebbe cambiare le cose. Da sola, una sua lista, varrebbe già il 6,5%. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso dall'ultimo sondaggio di Noto per Porta a Porta.

Quanti voti prendono i partiti

Iniziamo con i consensi dei singoli partiti. Il quadro per Fratelli d'Italia resta positivo: è stabile al 29% e la distanza con il Pd è ancora ampia. Il partito guidato da Elly Schlein però, sta recuperando voti. Nell'ultima settimana ha guadagnato lo 0,5%, portandosi al 22,5%. Il Movimento 5 Stelle invece, mantiene il suo posto al 13%. Stesso discorso per Forza Italia, ferma all'8,5%.

I due cali più consistenti si registrano nella Lega, che scende al 7,5% (-0,5%), uno dei livelli più bassi degli ultimi quattro anni, e in Alleanza Verdi-Sinistra, che retrocede al 5,5% (-0,5%). La discesa del Carroccio sembra essere compensato da un incremento, dello stesso valore percentuale, di Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato da Roberto Vannacci dopo la rottura con Salvini. Il suo movimento si attesta al 3,5%, oltre la soglia di sbarramento.

Poi troviamo i partiti di centro. Italia Viva-Casa Riformista, che sale al 3% (+1%), Azione, in calo al 2,5% (-0,5%), Noi Moderati, con l'1,5%, seguiti da +Europa e Udc (Unione di centro), rispettivamente all'1% e 0,3%.

L'affluenza per le politiche è stimata al 60%.

Il quadro delle coalizioni

Passiamo alle coalizioni. Il centrodestra perde voti, principalmente a causa della discesa della Lega, che porta la coalizione al 46,8%. Il campo largo invece, ne guadagna. Attualmente conquista il 45% (+1%). In uno scenario del genere quindi, se si votasse oggi, l'attuale maggioranza di governo sarebbe riconfermata.

Il sondaggio però considera anche un'altra possibilità, ovvero l'entrata in gioco della sindaca di Genova Silvia Salis, su cui sta puntando molto il leader di Iv Matteo Renzi, come possibile leader del campo largo. Se Salis scegliesse di correre alla guida della lista riformista, porterebbe il 6,5% di voti (un buon 3,5% in più rispetto ai voti che Casa Riformista sarebbe in grado di prendere da sola).

Si tratterebbe di un bacino di voti che arriverebbero dallo stesso elettorato Pd, presumibilmente da quello più centrista. In questa ipotesi i voti sarebbero così ripartiti: 19% al Pd, 13% al M5s, 6% ad Avs, 6,5% ai riformisti guidati da Salis, 1% a +Europa. Complessivamente il campo largo salirebbe al 45,5% accorciando lo stacco con il centrodestra.