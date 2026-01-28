Fratelli d’Italia, FI e Lega perdono voti, Pd e M5s crescono: chi vince

Nel nuovo sondaggio politico Tecnè perdono leggermente terreno Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, mentre fanno piccoli passi avanti sia il Pd, sia il Movimento 5 stelle. La fiducia nel governo è in calo, quella in Giorgia Meloni oscilla. Ecco cosa dicono i risultati.

Alti e bassi per entrambe le coalizioni. Il centrodestra perde qualche decimo con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega ma resta avanti, il centrosinistra nel complesso cresce – soprattutto Pd e M5s – anche se deve ancora recuperare parecchio terreno. La fiducia nel governo Meloni scende, ma quella nella presidente del Consiglio resta sostanzialmente costante. Sono i risultati che emergono dal nuovo sondaggio politico di Tecnè per l'agenzia Dire.

Sondaggi politici, i risultati dei partiti: tutto il centrodestra in leggera discesa

Fratelli d'Italia va al 30,9%, con un calo di un decimo percentuale nell'ultima settimana e di due decimi in un mese. È una flessione leggera, che lascia comunque i meloniani con un enorme vantaggio rispetto a tutti gli altri schieramenti politici, rivali e alleati.

Partendo da questi ultimi, Forza Italia è al 10,5% (-0,1%) e la Lega è oltre due punti più in basso all'8,1% (-0,1%). Entrambi registrano una discesa di appena un decimo rispetto a una settimana: è poco, come detto, ma si va a sommare se si guarda alla coalizione. Peraltro presto il centrodestra potrebbe iniziare a doversi guardare le spalle da una nuova forza politica, quella che Roberto Vannacci si starebbe preparando a lanciare. È presto per dire che effetto potrebbe avere nei sondaggi e alle urne, e come potrebbe cambiare le dinamiche interne alla maggioranza.

Ciò che è certo è che il bilancio nel centrosinistra, tra cali e crescite, è migliore. Il Partito democratico va al 21,9% con una crescita di due decimi. Il Movimento 5 stelle è al 12,1% grazie a un +0,1%. Resta stabile Alleanza Verdi-Sinistra al 6,3%.

L'unica forza del ‘campo largo' che perde leggermente terreno è Italia viva di Matteo Renzi, al 2,2%, mentre +Europa sale all'1,7% (+0,1%). La somma porta a poco più del 44%, ancora lontano dal 49,5% del centrodestra. Fuori dai due schieramenti, per ora, rimane Azione di Carlo Calenda al 3,3%.

Scende la fiducia nel governo, Meloni resta prima tra i leader

Il sondaggio rileva anche che la fiducia nel governo Meloni è in calo, anche se leggero: il 43,2%, tre decimi in meno rispetto al mese scorso. La quota di non fiduciosi, intanto, sale al 49%.

Guardando alla classifica dei leader più apprezzati, comunque, la presidente del Consiglio ha poco di cui preoccuparsi. Giorgia Meloni è al 46,8%, con un calo dello 0,1% in settimana ma comunque più alto dello 0,2% sul mese. A una certa distanza la segue Antonio Tajani, al 39,7%.

C'è un distacco significativo tra i primi due e gli altri leader di partito. Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte è al 31%, in crescita. La segretaria del Pd Elly Schlein è poco sotto, al 29%. Matteo Salvini, nonostante sia al governo, è quinto con il 27,1%. Più in basso si piazza Carlo Calenda, leader di Azione, con il 21,5%.

Lo seguono il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli (16%) e il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni (15,8%), appaiati alla guida di Alleanza Verdi-Sinistra e con un risultato sostanzialmente identico. Infine, ottengono una percentuale molto simile tra loro anche il segretario di +Europa Riccardo Magi (13,6%) e il leader di Italia viva Matteo Renzi (13,4%).