Forza Nuovax, Verdi presentano esposto in procura: “Eversione ordine democratico, aprire indagine” Dopo l’inchiesta di Fanpage.it, Forza Nuovax, che mostra come l’estrema destra si sia infiltrata nelle piazze di manifestazioni e proteste contro vaccini e Green Pass, Europa Verde ha presentato un esposto alla procura di Roma per chiedere se “si configurino i reati ai sensi dell’art.270 bis, ovvero di eversione dell’ordine democratico, e di violazione della XII disposizione transitoria della Costituzione e dell’art.3 della legge 645/1952”.

A cura di Annalisa Girardi

Europa Verde, attraverso i due co-portavoce Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, ha presentato oggi un esposto alla procura di Roma che riguarda la nuova inchiesta di Fanpage.it, Forza Nuovax, dove viene ricostruito come l'estrema destra si è infiltrata nelle piazze e tra le manifestazioni di protesta contro vaccini e Green Pass. L'esposto, in cui si sottolinea come il nostro video mostri anche gli incontri tra diversi esponenti di Forza Nuova per la nascita di un governo del Comitato di liberazione nazionale, chiede se "si configurino i reati ai sensi dell’art.270 bis, ovvero di eversione dell’ordine democratico, e di violazione della XII disposizione transitoria della Costituzione e dell’art.3 della legge 645/1952".

Nell'esposto si ripercorrono alcune parti della nostra inchiesta che mostrano appunto gli incontri tra alcuni membri di Forza Nuova:

Nel governo del comitato di liberazione nazionale voluto dagli esponenti di parte di Forza Nuova, venivano indicati, come facenti parte, Fiore Roberto Ministro degli esteri, l’avv. Carlo Taormina ministro della giustizia, Vincenzo Nardulli, ex avanguardia nazionale, ministro Sport, Giuliano Castellino ministro per attuazione programma. E’ Giuliano Castellino a delineare il programma del comitato di liberazione, che è di natura chiaramente eversiva. Riportiamo integralmente il testo dell’intervento di Giuliano Castellino: “Il mio ministero calza un po’ con quella che è stata la mia storia, quello dell’attuazione del programma di liberazione nazionale. Noi dobbiamo chiedere lo scioglimento di queste Camere e questo Senato. Giurie popolari, togliere il potere ai Pm, scioglimento del Csm e di tutte le organizzazioni politiche che hanno condizionato per decenni la vita di questo paese. Io non voglio abbassare il livello. Lo voglio alzare! Abbiamo una nazione da liberare. Noi oggi dobbiamo guidare il popolo verso la liberazione.”

Si ricorda inoltre, "come accaduto nel caso di Ordine Nuovo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che l’applicazione dell’articolo 3 della legge 645/1952 non richiede necessariamente una sentenza penale di condanna, ma una qualunque sentenza da cui risulti l’accertamento della fattispecie prevista dalla richiamata norma".

Alla luce di questi fatti, si conclude, si chiede alla procura di aprire "un'urgente indagine per verificare se siano stati commessi i reati" citati, o altri che potrebbero emergere dalle indagini, "e se vi siano gli estremi per l’emanazione di un provvedimento di scioglimento dell’organizzazione Forza Nuova e del Comitato di liberazione nazionale".