Elezioni Roma, Bonelli (Europa Verde): “Gualtieri crei un assessorato alla Transizione Ecologica” Angelo Bonelli, segretario nazionale di Europa Verde, a Fanpage.it: “Chiediamo a Roberto Gualtieri che venga istituito un assessorato alla Transizione Ecologica e ci candidiamo attraverso le nostre competenze a dare il nostro contributo per guidare questa fase importante per la città di Roma. E questo vale sia per la giunta capitolina che per i municipi”.

Angelo Bonelli, segretario nazionale di Europa Verde, ha commentato a Fanpage.it la vittoria di Roberto Gualtieri alle elezioni comunali di Roma. Al nuovo sindaco ha chiesto di istituire un assessorato alla Transizione Ecologica per la Capitale.

A Roma ha vinto Roberto Gualtieri sostenuto da una larga coalizione di centrosinistra di cui fa parte anche Europa Verde. Cosa proponete al nuovo sindaco?

Il disastro in cui si trova Roma è sotto agli occhi di tutto, in particolare modo dal punto di vista ambientale. E su questo voglio dire una cosa molto chiara: i Verdi sono entrati in consiglio comunale, hanno dato un contributo all'alleanza di centrosinistra e siamo entusiasti del progetto del nuovo Ulivo di Enrico Letta. Noi abbiamo contribuito al successo dell'alleanza di centrosinistra a Roma, Milano, Napoli. Abbiamo eletto 57 consiglieri comunali tra le grandi città e le medie città. In questo senso vogliamo dare il nostro contributo al governo della città di Roma, anche perché siamo collegati ai Verdi europei e a grandi città guidate dai Verdi come Amsterdam, Lione, Friburgo, Lione, Strasburgo. Per questo chiediamo a Roberto Gualtieri che venga istituito un assessorato alla Transizione Ecologica e ci candidiamo attraverso le nostre competenze a dare il nostro contributo per guidare questa fase importante per la città di Roma. E questo vale sia per la giunta capitolina che per i municipi.

Sui temi concreti quale può essere il vostro contributo?

Il rischio è sempre in questa fase che l'ecologia sia utilizzato più come un brand elettorale che per progetti concreti. Troppo spesso abbiamo letto di ‘ecologia' nei programmi elettorali e poi si è fatto tutt'altro. Quello che vogliamo fare noi? Fare in modo che Roma, il comune agricolo più esteso d'Italia, valorizzi questa peculiarità, innanzitutto valorizzando al massimo il verde pubblico, riportando una gestione forte del servizio giardini come accade in capitali come Parigi. È drammatico vedere molte aree aree verdi della nostra città abbandonate. C'è poi la questione della mobilità urbana che è fondamentale e occorrerà capire come utilizzare al massimo il Pnrr per fare in modo che la città di Roma abbia un piano forte per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Noi dobbiamo collegare strutturalmente alcuni quartieri di Roma che sono praticamente abbandonati. E poi c'è il tema dei rifiuti: dobbiamo fare in modo di far diventare Roma la Capitale europea dell'economia circolare.

Europa Verde ha presentato questa mattina un esposto alla procura di Roma dopo l’inchiesta di Fanpage.it ‘Forza Nuovax', che mostra come l’estrema destra si sia infiltrata nelle piazze di manifestazioni e proteste contro vaccini e Green Pass. Perché avete presentato questo esposto?

Perché le immagini di questa inchiesta sono inquietanti e in particolare il passaggio relativo alla nascita del governo del Comitato di Liberazione, in cui Giuliano Castellino annuncia quello che di fatto è un programma eversivo: sciogliere il parlamento, sciogliere il csm, sciogliere i pubblici ministeri, sciogliere i partiti… Non sono frasi che si stanno pronunciando durante uno spettacolo goliardico o qualcosa di simile. Sono invece esponenti di Forza Nuova che sono stati già processati per banda armata e su questo deve esserci il massimo rigore da parte delle autorità preposte a tutelare la Costituzione della Repubblica italiana. L'esposto è stato già presentato: ieri sera quando abbiamo visto queste immagini siamo rimasti profondamente colpiti: l'abbiamo quindi elaborato, scritto e questa mattina è stato già presentato presso la procura di Roma.

Forza Nuova va sciolta?

Forza Nuova va sciolta perché lo dice la Costituzione. La video inchiesta di Fanpage leva e deve levare ogni dubbio a chi questi dubbi li ha. Qualcuno deve spiegare se in questo paese si può tollerare che un'organizzazione non solo si fa il suo governo, ma che in quell'ambito esprima ed illustri un programma eversivo di sciogliemento degli organi previsti dalla nostra Costituzione, è inaccettabile e quindi non c'è dubbio che vada sciolta. E oltre allo scioglimento va verificato se ci siano i presupposti del reato di eversione.

Quanto hanno pesato episodi come l'assalto alla sede della Cgil, l'inchiesta di Fanpage.it sul mondo della destra milanese, sulla campagna elettorale alle comunali?

Hanno sicuramente pesato e pesano, ma anche dopo la campagna elettorale. C'è stata un pezzo di politica italiana legata alla destra sovranista che dice: ‘vabbè, voi vi occupate di fascisti solo prima della campagna elettorale'. Una cosa del tutto falsa, perché il problema della presenza di queste organizzazioni neofasciste che si sono messi alla guida in maniera pesante di questi movimenti di protesta è stato evidentemente sottovalutato. E poi siamo arrivati a vedere quelle immagini imponenti, devastanti, con chi dice di sciogliere il parlamento e i partiti. È evidente che c'è stata una sottovalutazione di questi fenomeni che non si può assolutamente tollerare.