Faccia a faccia Meloni – Erdogan in Turchia: verso un nuovo accordo per fermare i migranti in Libia Intesa tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Istanbul. I due hanno discusso di guerra in Ucraina, export del grano attraverso un corridoio sicuro nel Mar Nero e del rafforzamento della cosiddetta cooperazione in materia migratoria.

A cura di Davide Falcioni

È durato circa due ore il vertice bilaterale tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Istanbul, un incontro in cui si è discusso di guerra in Ucraina, export del grano attraverso un corridoio sicuro nel Mar Nero e del rafforzamento della cosiddetta cooperazione in materia migratoria, tema su cui tra Roma e Ankara sarebbe vicina un'intesa per la gestione dei flussi dalla Libia.

Il faccia a faccia tra i due leader, prima visita bilaterale di Meloni in Turchia dopo diversi incontri a margine di eventi internazionali, si è tenuto a palazzo Vahdettin, la residenza di Istanbul del presidente turco. Il bilaterale è stato l'occasione "per rinsaldare il rapporto tra due Paesi partner, amici e alleati", hanno detto le stesse fonti.

Meloni, arrivata ad Istanbul questa mattina, ha "espresso grande apprezzamento per i costanti sforzi di mediazione diplomatica di Ankara" sulla guerra in Ucraina, "con particolare riferimento alla riattivazione della ‘Black Sea Grain Initiative' per sbloccare l'invio del grano dai porti ucraini" dopo che nel luglio scorso la Russia non ha rinnovato l'intesa. L'incontro inoltre, "ha permesso un confronto sui grandi temi globali" in vista "della presidenza italiana del G7 con particolare riferimento alla guerra a Gaza e all'invasione russa in Ucraina", fa sapere palazzo Chigi.

Indubbiamente, però, al centro del vertice c'è stata la discussione sulla gestione dei flussi migratori: Roma ha sottolineato che "la collaborazione dello scorso anno ha portato ad una riduzione del 56% dei flussi irregolari lungo il corridoio Italia- Turchia", e ha annunciato una "cooperazione in questo ambito sempre più stretta anche in relazione alla Libia dove i rispettivi Ministeri degli Esteri intendono concludere presto una intesa". Meloni ed Erdogan hanno discusso della sicurezza e dello sviluppo del Mediterraneo con un "focus particolare" proprio "sulla Libia, nonché del futuro dell'Africa anche in vista del prossimo Vertice di Roma.

La premier e il presidente turco hanno anche fatto il punto delle relazioni bilaterali in tutte le sue dimensioni: politiche e di difesa, economiche e culturali. "Lo stato delle relazioni economiche è eccellente, con un interscambio commerciale che ha superato i 25 miliardi di euro e si avvicina all'obbiettivo condiviso dai Governi di almeno 30 miliardi di interscambio entro il 2030". Infine, "sono state passate in rassegna le diverse opportunità economiche per le aziende italiane tra cui Leonardo nonché la possibilità di organizzare quanto prima la Commissione congiunta economico commerciale Italia-Turchia assieme ad un business forum".