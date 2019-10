Manca un giorno alle Elezioni Regionali in Umbria, in programma domani 27 ottobre dalle 7 fino alle 23. L'appuntamento elettorale in Umbria arriva con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura, a causa delle dimissioni dell'ex governatrice Catiuscia Marini.

Sono otto i candidati alle regionali in Umbria, con i principali partiti che partecipano alla competizione elettorale con alleanze classiche o inedite. Mentre il centrodestra si presenta compatto con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico arrivano all'appuntamento elettorale insieme, dando vita a un patto civico che riflette l'attuale maggioranza al governo.

Tra i candidati per il ruolo di Governatore dell'Assemblea Legislativa c'è anche Giuseppe Cirillo, che si presenta con il Partito delle Buone Maniere. Ecco chi è Giuseppe Cirillo e chi sono i candidati che lo sostengono.

Chi è Giuseppe Cirillo, candidato alle Elezioni in Umbria

Campano d'origine, 67 anni, Giuseppe Cirillo è laureato in Giurisprudenza e in Psicologia, ed è specializzato in sessuologia.

Fondatore di una scuola di corteggiamento che ha sedi anche negli Stati Uniti, Cirillo nella vita si occupa di consulenza sentimentale, è psicologo e psicosessuologo. Anche chiamato "Dr Seduction", Giuseppe Cirillo è sposato e ha due figli.

Elezioni Umbria, candidati e liste a supporto di Giuseppe Cirillo

Giuseppe Cirillo è sostenuto dalla lista del Partito delle buone maniere: ecco chi sono i candidati che lo sostengono.

Partito delle buone maniere

Mara Raciuppolo

Riccardo Morgillo

Dalila Galluzzi

Maria Pia Pontilo

Valentina Basile

Maria Luisa Ciommiento

Manuel Morgillo

Maria Giuseppina Raucci

Raffaele Picozzi

Giuseppe Gallozzi

Maria Farina

Giovanni Maggi

Walter Michele Nocerino

Filomena Conforto

Michele Pellegrino

Sergio Picozzi

Carlo Pellegrino

Alberto Pellegrino