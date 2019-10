Domani si vota per le Elezioni Regionali in Umbria, con un anno di anticipo rispetto alla naturale fine della legislatura. Dopo le dimissioni dell'ex governatrice Catiuscia Marini, gli umbri tornano alle urne per eleggere il nuovo Governatore dell'Assemblea Legislativa. Otto i candidati in corsa per l'appuntamento elettorale, che si configura tuttavia come una sfida a due.

Da un lato, infatti, c'è Donatella Tesei, candidata del centrodestra e già senatrice della Lega; dall'altra c'è Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi e candidato civico del patto M5S-PD. Gli altri candidati in corsa per l'Umbria sono Claudio Ricci, Rossano Rubicondi, Antonio Pappalardo, Giuseppe Cirillo, Martina Carletti ed Emiliano Camuzzi.

Le elezioni regionali in Umbria sono un appuntamento importante anche per quanto riguarda la politica nazionale: si tratta infatti delle prime elezioni che vedono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle in coalizione in seguito alla crisi di governo di quest'estate e alla formazione del nuovo esecutivo. Il centrodestra, come abbiamo già detto si presenta unito, e punta sulla senatrice della Lega Donatella Tesei, fedelissima di Salvini.

8 candidati e 19 liste in campo: ecco tutti i nomi dei candidati, i partiti e le liste impegnate nella competizione elettorale per ottenere la carica di Governatore e la maggioranza in Consiglio Regionale.

Elezioni regionali Umbria 2019, i nomi dei candidati governatore

Donatella Tesei

È la candidata del centrodestra unito, e al momento siede sugli scranni del Senato, in cui è stata eletta nelle liste della Lega. A suo sostegno ci sono 5 liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Umbria Civica e Tesei Presidente.

Vincenzo Bianconi

Bianconi è il candidato governatore del Partito Democratico insieme al Movimento 5 Stelle, che si presentano in coalizione con un candidato di estrazione civica. Vincenzo Bianconi è infatti vicepresidente del distretto biologico, nonché presidente di Federalberghi Umbria. A supporto del candidato ci sono 5 liste: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Europa Verde, Sinistra civica e verde, Bianconi per l'Umbria.

Claudio Ricci

Ex sindaco di Assisi, Claudio Ricci ha partecipato anche alle scorse elezioni regionali come indipendente del centrodestra, mentre si presenta a questo appuntamento elettorale senza partiti tra le sue liste. A suo supporto, invece, le civiche Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria.

Rossano Rubicondi

Ex sindacalista, Rossano Rubicondi è sostenuto esclusivamente dalla lista del Partito Comunista di Marco Rizzo.

Antonio Pappalardo

Sindacalista e militare italiano, Antonio Pappalardo è il leader dei gilet arancioni, che lo supporta con la sua lista.

Giuseppe Cirillo

Cirillo si candida a governatore della Regione Umbria ed è supportato dal Partito delle buone maniere.

Martina Carletti

Martina Carletti corre in solitaria con la sua lista Riconquistare l'Italia.

Emiliano Camuzzi

Emiliano Camuzzi è uno dei due candidati di sinistra insieme a Rossano Rubicondi; a suo sostegno le liste di Potere al popolo e Partito Comunista Italiano.

Regionali Umbria: i nomi dei candidati, i partiti e le liste

Dopo aver conosciuto i candidati governatore che il 27 ottobre parteciperanno alle elezioni regionali in Umbria, vediamo quali sono i partiti e le liste in campo, con i nomi di tutti i candidati.

I candidati e le liste a sostegno di Donatella Tesei

La candidata di centrodestra Donatella Tesei è sostenuta da cinque liste: eccole nel dettaglio.

Tesei presidente

Stefano Ansideri

Marcello Nasini

Cristiana Casaioli

Teresa Severini

Giuseppe Lomurno

Nando Scarpelli

Angelo Domini

Paola Agabiti Urbani

Maila Rocchi

Francesco Vignaroli

Paola Cacciarini

Alessandro Betti

Mauro Bosi

Danilo Simonetti

Vittorio Fiorucci

Giovanna Gjurai Xhuvane

Martina Modernell

Fabio Santini

Damocle Magrelli

Antonella Marconi

Lega

Valerio Mancini

Valeria Alessandrini

Patrizia Angeli

Daniele Carissimi

Marco Castellari

Paola Fioroni

Devid Maggiora

Enrico Melasecche Germini

David Militoni

Daniele Nicchi

Stefano Pastorelli

Francesca Peppucci

Riccardo Polli

Rossella Pomanti

Manuela Puletti

Alessia Raponi

Eugenio Rondini

Andrea Sacripanti

Cristina Sensi

Giulio Villani

Forza Italia

Roberto Morroni

Elena Baglioni

Laura Buco

Erminia Casadei

Cristina Cellini

Stanislao Fella

Stefano Fatale

Edoardo Gentili

Stefano Lucentini

Lamberto Marcantonini

Daniele Marcelli

Valerio Mecarelli

Riccardo Meloni

Annalisa Mierla

Laura Pernazza

Andrea Pilati

Barbara Pileri

Antonio Tracchegiani

Filippo Ugolini

Arianna Verucci

Fratelli d'Italia

Marco Squarta

Pietro Bellini

Paul Dongmeza

Sergio De Vincenzi

Lucia Droghetti

Emanuele Fiorini

Moreno Fortini

Andrea Garbini

Angela Leonardi

Alessandra Leoni

Manuel Maraghelli

Eleonora Pace

Raffaella Pagliochini

Cecilia Passeri

Elena Proietti

Gianluigi Rosi

Elda Rossi

Michela Sciurpa

Sara Spezzi

Pietro Valentini Marano

Umbria Civica

Donatella Belcapo

Massimo Carcani Bartoli

Alessandro Amici

Francesca Antonelli

Nilo Arcudi

Ernesta Cambiotti

Michele Carrozza

Giovanni Cecconi

Sara Costantini

Marta Del Corto

Antonio Di Cintio

Francesco Gagliardi

Anita Gentile

Werter Grasselli

Luisa Manini

Massimo Mansueti

Roberto Mastalia

Luigino Orazi

Francesco Ranieri

Gigliola Rossi

I candidati e le liste a sostegno di Vincenzo Bianconi

Il candidato civico Vincenzo Bianconi è sostenuto da cinque liste: eccole nel dettaglio

Movimento 5 Stelle

Maria Grazia Carbonari

Angelica Trenta

Thomas De Luca

Cristian Brutti

Lucia Vergaglia

Simonetta Checcobelli

Sabrina Liberatoscioli

Fausto Savini

Michele Pietrelli

Fabio Andrea Petrini

Serenella Bartolomei

Alice Lupatelli

Antonello Semeraro

Dario Toffano

Claudio Patriscolo

Gennaro Spiezio

Paola Pucci

Elisa Gallina

Luciano Pellegrini

Andrea Ciprini

Partito Democratico

Luca Gammaitoni

Luca Ferrotti

Simona Meloni

Fabio Paparelli

Donatella Porzi

Giacomo Leonelli

Marco Vinicio Guasticchi

Sauro Cristofani

Tommaso Bori

Lucia Fiumi

Valeria Cardinali

Martina Mescolini

Rita Barbetti

Carla Erbaioli

Michele Bettarelli

Silvia Tiberti

Alfio Todini

Maria Elisabetta Mascio

Massimo Sisani

Andrea Vannini

Europa Verde

Lorena Pesaresi

Simone Picotti

Francesca Arca

Giuliano Ciocchetti

Alice Delicati

Rita Floridi

Fabio Gradassi

Chiara Marchetta

Silvana Meli

Marino Musina

Gina Narmucci

Enrico Paci

Marco Pignattini

Roberto Quirino

Renzo Ruzziconi

Lorenzo Santini

Valentina Zappacenere

Bianconi per l’Umbria

Andrea Fora

Federico Altieri

Giovanni Maria Angelini Paroli

Giuliana Astarita

Alessandro Belli

Augusto Buldrini

Vincenza Depretis

Sabrina Di Cola

Anna Fabbretti

Vittoria Garibaldi

Michela Lupi

Annamaria Mearini

Monica Migliorati

Leonardo Nafissi

Andrea Orazi

Maurita Passaquieti

Paolo Rossi

Maurizio Spedaletti

Claudio Torcolacci

Marialaura Tufi

Sinistra Civica Verde

Antonio Bertini

Mauro Alcherigi

Giovanni Amanti

Fabio Barcaroli

Alice Boggi

Tiziana Capaldini

Emanuela Boccio

Nadia Cirulli

Veronica Contessa

Vincenzo Falasca

Valentino Filippetti

Roberto Galeazzi

Iorida Hiso

Antonio Luna

Ivan Marchesini

Maria Assunta Mariannelli

Teodelinda Rastelli

Daniela RIganelli

Fosco Taccini

Paolo Taminazzo

I candidati e le liste a sostegno di Claudio Ricci

Il candidato Claudio Ricci è sostenuto da tre liste: eccole nel dettaglio.

Ricci Presidente

Franca Aragona

Vito Brozzi

Luca Camicia

Stella Carnevali

Giancarlo Carocci

Pasquale Di Bacco

Luigi Errico

Maria Rosaria Ferraro

Bruno Guerri

Stefano Lupi

Maria Cristina Mancini

Rosita Miani

Carlo Montioni

Luca Papi

Fedora Quattrocchi

Nicoletta Raffi

Grazia Ranocchia

Mario Sereni

Renato Sessa

Floriano Ventura

Proposta Umbria per Ricci

Anna Maria Artegiani

Pierina Bertoldi

Marcello Cecchetti

Luciano Cerati

Fabrizio Cunsolo

Rita Fiorini

Sandro Gasperini

Augusto Giorgetti

Raffaele Goretti

Gabriela Juganariu

Maria Rosaria Marcellini

Pier Paolo Mattioni

Cinzia Merlo

Marco Minni

Dajana Rampiconi

Sandro Rosella

Massimo Rufini

Ivano Serafino Saitta

Michele Titoli

Alessandra Tortoioli

Italia Civica Ricci

Marina Amori

Alessandra Arioti

Fortunato Berardi

Tiziana Casale

Carmelina Cimbalo

Teresa D’Amato

Vincenzo Del Genio

Gianni Dionigi

Giuseppe Esposito

Lusia Feligioni

Asmaa Fiki

Mauro Fonzo

Barbara Lolli

Maria Grazia Luchetti

Antonino Marziano

Marcello Rigucci

Franco Sargenti

Enrico Tortolini

Roberto Vento

Mauro Zenobi

I candidati e le liste a sostegno di Rossano Rubicondi

Il candidato Rossano Rubicondi è sostenuto dalla lista del Partito Comunista.

Partito comunista

Yuri Di Benedetto

Francesca Antonini

Matteo Polito

Filippo Capponi Brunetti

Riccardo Martelli

Ylenia Giorgi

Flavia Ciarletti

Maria Chiara Verducci

Anna Zenoni

Alessio Radicchi

Nicola Billai

Emma Lupparelli

Flavio Morosini

Sabrina Carella

Matteo Piccolo

Dennis Martelli

Riccardo Brillo

Asia Palacios

Saverio Paiella

Guido Giacomini

I candidati e le liste a sostegno di Antonio Pappalardo

Il candidato Antonio Pappalardo è sostenuto dalla lista dei Gilet Arancioni.

Gilet Arancioni per Antonio Pappalardo

Roberto Rossi

Kalina E. Stompel

Giuseppe Pino

Angiolo Pellegrini

Enrica Giorgetti

Marco Fruttini

Caterina Di Malta

Giulano Malà

Najoua Ayari

Roberto Pedini

Francesca Vistalli

Augusto Miecchi

Anastasia Marchesini

Antonello Secchi

Valentina Rota

Mattia Pellino

Rosita Bellaveglia

Roberto Laurenzi

Luigi Fausciana

I candidati e le liste a sostegno di Emiliano Camuzzi

Il candidato Emiliano Camuzzi è sostenuto da due liste: eccole nel dettaglio.

Partito Comunista Italiano

Fabio Sebastiani

Franceschina Tosti

Anna Di Carlo

Roberto Di Pietro

Gianfranco Trolli

Roberto Suero

Rosalia Alessi (Bianca)

Matteo Galli

Marina Corradini

Sara Rossi

Laura Bottai

Antonietta Vasetti

Domenico Angelillo

Maurizio Bonacci

Maurizio Aversa

Mattia Pierotti

Artur Rexho

Rovena Gjoni

Stefano Masuzzo

Fabio Vergari

Potere al Popolo

Silvia Tobia

Simon Luca Antimiani

Edoardo Attili

Marta Bartolini

Benedetta Calderigi

Federica Cesarini

Gianluca Costanzi

Giorgia Gabbolini

Massimo Montinaro

Michele Pattoia

Riccardo Rinaluducci

Francesco Scaccetti

Christine Schilling

Valerio Tobia

Matteo Vitiello

Daniela Zanardelli

I candidati e le liste a sostegno di Giuseppe Cirillo

Il candidato Giuseppe Cirillo è sostenuto dalla lista del Partito delle buone maniere.

Partito delle buone maniere

Mara Raciuppolo

Riccardo Morgillo

Dalila Galluzzi

Maria Pia Pontilo

Valentina Basile

Maria Luisa Ciommiento

Manuel Morgillo

Maria Giuseppina Raucci

Raffaele Picozzi

Giuseppe Gallozzi

Maria Farina

Giovanni Maggi

Walter Michele Nocerino

Filomena Conforto

Michele Pellegrino

Sergio Picozzi

Carlo Pellegrino

Alberto Pellegrino

I candidati e le liste a sostegno di Martina Carletti

La candidata Martina Carletti è sostenuta dalla lista Riconquistare l'Italia.

Riconquistare l’Italia

Manuel Costanzi

Samantha Proietti

Fabio Migliosi

Silvia Bertini

Andrea Moretti

Mara Caroè

Matteo Natalini

Maria Fiorella Custodi

Riccardo Rompietti

Stefania De Leonibus

Nicola Violetta

Federica Durantini

Gianluca Baldini

Alessandra Finocchio

Lorenzo D’Onofrio

Angela Salvatore

Andrea Franceschelli

Claudia Vergella