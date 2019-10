Oggi 27 ottobre dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni Regionali in Umbria: un appuntamento che arriva in anticipo rispetto alla naturale fine della legislatura, a causa delle dimissioni dell'ex governatrice Catiuscia Marini per ragioni di tipo giudiziario.

Poco più di 700mila elettori si recheranno alle urne per un voto significativo non solo dal punto di vista della politica locale, ma anche per testare gli equilibri del Governo nazionale. I candidati al ruolo di Governatore dell'Assemblea Legislativa sono otto, ma gli occhi sono puntati soprattutto su Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi.

La prima è la candidata espressa dalla coalizione di centrodestra, formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e due liste civiche. Bianconi è invece il candidato del patto civico M5S-PD, supportato dalle liste di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, oltre che da 3 liste civiche.

Vediamo quali sono i candidati e le liste a supporto di Donatella Tesei.

Chi è Donatella Tesei, la senatrice Lega candidata alle elezioni in Umbria

Fortemente voluta da Matteo Salvini come candidata della coalizione di centrodestra, Donatella Tesei è una fedelissima del leader della Lega: proprio per il partito di Salvini viene eletta senatrice alle elezioni politiche del 2018, all'interno del collegio uninominale di Terni.

Il suo percorso politico inizia nel 2009 con le elezioni comunali di Montefalco, che vince; il suo ruolo di Sindaco del Comune natio viene poi riconfermato cinque anni dopo, quando raccoglie il 60% circa dei consensi.

Oltre alla carriera politica, Donatella Tesei esercita la professione di avvocato e ha ricoperto anche il ruolo di Vice Pretore Onorario a Montefalco e a Spoleto. Ha 59 anni, è sposata e ha due figli.

Elezioni Umbria, candidati e liste a supporto di Donatella Tesei

Ecco i nomi dei candidati, le liste e i partiti a supporto della candidatura di Donatella Tesei.

Tesei presidente

Stefano Ansideri

Marcello Nasini

Cristiana Casaioli

Teresa Severini

Giuseppe Lomurno

Nando Scarpelli

Angelo Domini

Paola Agabiti Urbani

Maila Rocchi

Francesco Vignaroli

Paola Cacciarini

Alessandro Betti

Mauro Bosi

Danilo Simonetti

Vittorio Fiorucci

Giovanna Gjurai Xhuvane

Martina Modernell

Fabio Santini

Damocle Magrelli

Antonella Marconi

Lega

Valerio Mancini

Valeria Alessandrini

Patrizia Angeli

Daniele Carissimi

Marco Castellari

Paola Fioroni

Devid Maggiora

Enrico Melasecche Germini

David Militoni

Daniele Nicchi

Stefano Pastorelli

Francesca Peppucci

Riccardo Polli

Rossella Pomanti

Manuela Puletti

Alessia Raponi

Eugenio Rondini

Andrea Sacripanti

Cristina Sensi

Giulio Villani

Forza Italia

Roberto Morroni

Elena Baglioni

Laura Buco

Erminia Casadei

Cristina Cellini

Stanislao Fella

Stefano Fatale

Edoardo Gentili

Stefano Lucentini

Lamberto Marcantonini

Daniele Marcelli

Valerio Mecarelli

Riccardo Meloni

Annalisa Mierla

Laura Pernazza

Andrea Pilati

Barbara Pileri

Antonio Tracchegiani

Filippo Ugolini

Arianna Verucci

Fratelli d'Italia

Marco Squarta

Pietro Bellini

Paul Dongmeza

Sergio De Vincenzi

Lucia Droghetti

Emanuele Fiorini

Moreno Fortini

Andrea Garbini

Angela Leonardi

Alessandra Leoni

Manuel Maraghelli

Eleonora Pace

Raffaella Pagliochini

Cecilia Passeri

Elena Proietti

Gianluigi Rosi

Elda Rossi

Michela Sciurpa

Sara Spezzi

Pietro Valentini Marano

Umbria Civica

Donatella Belcapo

Massimo Carcani Bartoli

Alessandro Amici

Francesca Antonelli

Nilo Arcudi

Ernesta Cambiotti

Michele Carrozza

Giovanni Cecconi

Sara Costantini

Marta Del Corto

Antonio Di Cintio

Francesco Gagliardi

Anita Gentile

Werter Grasselli

Luisa Manini

Massimo Mansueti

Roberto Mastalia

Luigino Orazi

Francesco Ranieri

Gigliola Rossi