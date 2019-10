Domani 27 ottobre si vota per le Elezioni Regionali in Umbria, che servono a rinnovare l'Assemblea Legislativa e a eleggere il nuovo Governatore della Regione a seguito delle dimissioni di Catiuscia Marini.

Il voto in Umbria non riguarda solo i 700mila elettori che si recheranno alle urne, ma sta ricevendo una forte attenzione mediatica: ciò è dovuto al fatto che, per la prima volta, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si presentano insieme alle elezioni. Compatto il centrodestra: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia corrono insieme per vincere questa tornata elettorale.

Tra gli otto candidati in corsa per il ruolo di Governatore dell'Assemblea Legislativa c'è anche Antonio Pappalardo, con la lista dei Gilet Arancioni. Vediamo chi è e quali sono i candidati che lo sostengono.

Chi è Antonio Pappalardo, candidato alle elezioni in Umbria

Antonio Pappalardo, nato nel 1946 a Palermo, è stato un militare e ha iniziato la sua carriera politica militando nelle file del Psdi, con cui è stato eletto durante l'undicesima legislatura alla Camera dei Deputati. Ha ricoperto anche l'incarico di vice della Commissione Difesa.

A partire dal 2016 è diventato presidente di Movimento Liberazione Italia: si tratta di una realtà politica che si riferisce idealmente al Movimento dei Forconi, il gruppo politico salito alla ribalta tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012.

Elezioni Umbria, candidati e liste a supporto di Antonio Pappalardo

Antonio Pappalardo è sostenuto dalla lista dei Gilet Arancioni: ecco i nomi dei candidati che lo sostengono.

Gilet Arancioni per Antonio Pappalardo

Roberto Rossi

Kalina E. Stompel

Giuseppe Pino

Angiolo Pellegrini

Enrica Giorgetti

Marco Fruttini

Caterina Di Malta

Giulano Malà

Najoua Ayari

Roberto Pedini

Francesca Vistalli

Augusto Miecchi

Anastasia Marchesini

Antonello Secchi

Valentina Rota

Mattia Pellino

Rosita Bellaveglia

Roberto Laurenzi

Luigi Fausciana