Dalle 7 alle 23 di oggi 27 ottobre si vota per le Regionali in Umbria: si tratta di elezioni anticipate (a seguito dell'ex governatrice Catiuscia Marini, in quota PD), ma anche di un appuntamento elettorale interessante per le ricadute che può avere a livello nazionale. Sono otto i candidati a Governatore dell'Assemblea Legislativa nella regione.

Quello in Umbria è infatti il primo appuntamento con le urne dopo la crisi di Governo dello scorso agosto, che ha modificato gli equilibri della maggioranza e ha portato il centrodestra unito all'opposizione. Anche in Umbria la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si presentano uniti, esprimendo la candidatura di Donatella Tesei, già senatrice della Lega.

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno invece stabilito un patto civico per una coalizione che esprimesse una candidatura proveniente, per l'appunto, dal mondo della società civile piuttosto che dai partiti. Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi, è il candidato dell'alleanza PD-M5S in Umbria. Vediamo insieme qual è la sua biografia e quali sono le liste a suo supporto.

Chi è Vincenzo Bianconi, il candidato di PD e M5S alle elezioni in Umbria

Originario di Norcia, dove attualmente vive, Vincenzo Bianconi è il presidente di Federalberghi Umbria, oltre che vicepresidente del Distretto Biologico di Norcia e presidente di altre associazioni di categoria sul territorio.

La sua famiglia è storicamente impegnata nell'ambito dell'accoglienza turistica: fin dal 1850, infatti, i Bianconi sono associati al campo dell'ospitalità di alto livello.

Attualmente Bianconi si occupa della gestione dell'attività di famiglia, ovvero di 4 hotel, un centro sportivo, 1 residence, due abitazioni autonome. Laureato in Economia e Tecnica del Turismo, ha 47 anni, è sposato e ha due figli.

Elezioni Umbria, candidati e liste a supporto di Vincenzo Bianconi

Ecco quante e quali sono le liste e i partiti che appoggiano la candidatura di Vincenzo Bianconi alle Elezioni Regionali in Umbria.

