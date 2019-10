Elezioni Umbria: i candidati a sostegno di Emiliano Camuzzi

Domani dalle 7 alle 23 si vota per le elezioni regionali in Umbria: un appuntamento importante non solo per i 700mila elettori che potranno recarsi alle urne, ma anche per prevedere i possibili sviluppi politici anche a livello nazionale. Per la prima volta, infatti, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si presentano insieme a un appuntamento elettorale, mentre il centrodestra si presenta unito. Otto candidati, tra cui Emiliano Camuzzi, supportato da Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano.