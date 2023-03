Elezioni in Friuli-Venezia Giulia, Fedriga dice che non è preoccupato dal Pd di Schlein Le elezioni in Friuli-Venezia Giulia si terranno domenica 2 e lunedì 3 aprile. Il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, si ricandida con il centrodestra. Per lui, il Pd di Schlein si è “radicalizzato a sinistra”, una scelta “lontana dai bisogni del Paese”.

A cura di Luca Pons

"Elly Schlein è una novità che non mi preoccupa, non penso che le elezioni regionali possano essere condizionate dalla sua discesa in campo". Lo ha affermato il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un'intervista alla Stampa. Fedriga è ricandidato alla presidenza, ed è dato come nettamente favorito dai sondaggi, che gli assegnano più della metà dei voti totali. Le elezioni si terranno domenica 2 e lunedì 3 aprile.

"Io ho profondo rispetto dei processi democratici delle altre forze politiche", ha detto il presidente, "se devo però fare una fotografia della situazione mi sembra che il Pd in questo momento abbia scelto di radicalizzarsi a sinistra, ovviamente una scelta lontana da come la penso io e da ciò che ha bisogno il Paese". In Friuli, il Pd e il Movimento 5 stelle hanno presentato un candidato unitario: si tratta di Massimo Moretuzzo, ex sindaco di un piccolo paese friulano, un candidato considerato civico. Il Terzo polo, invece, ha deciso di sostenere Alessandro Maran.

Per il Pd di Schlein l'elezione potrà essere vista come un primo esperimento di coalizione con il M5s, anche se il risultato elettorale sembra già fortemente indirizzato.Nella Regione, Schlein ha vinto il voto popolare alle primarie del partito, mentre i dirigenti avevano sostenuto Stefano Bonaccini.

Fedriga dovrà anche tenere in equilibrio la coalizione del centrodestra nella Regione. Il suo partito è sempre stata la Lega, ma alle elezioni si presenterà con una sua lista civica. La stessa strategia utilizzata da Attilio Fontana nelle elezioni regionali della Lombardia, a febbraio. Nell'ultima tornata elettorale nazionale, la Lega ha visto un tracollo di voti nel Friuli-Venezia Giulia. Al contrario, Fratelli d'Italia è stato nettamente il primo partito per preferenze.

Il presidente ha detto: "Sono candidato presidente di una coalizione dove ci sono anche Lega, Fdi, Fi. Non vedo il problema". Nei manifesti elettorali, però, si è fatto ritrarre al fianco di Giorgia Meloni, e non di Matteo Salvini. La sensazione è che Fratelli d'Italia potrebbe emergere come primo partito anche in Regione, cosa che porterà a cambiare nettamente gli equilibri interni dell'alleanza.

La lettera di Silvio Berlusconi sulle elezioni in Fvg

Questa mattina il Piccolo, giornale di Trieste, ha pubblicato una lettera del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, attualmente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi ha invitato gli elettori a sostenere Fedriga e Forza Italia. In particolare ha rivendicato che "solo un centro-destra liberale può garantire al Friuli Venezia Giulia e all’Italia l’uscita dalla crisi".

L'ex presidente del Consiglio ha detto che "l’Italia deve fare molto di più" nei confronti del Friuli-Venezia Giulia: nelle infrastrutture – ministero guidato da Matteo Salvini – la Regione "non può essere esclusa dall’alta velocità ferroviaria e l’adeguamento della rete autostradale deve essere realizzato nel modo più sollecito”. Infine ha detto che il porto di Trieste non deve essere lasciato "nelle mani non amichevoli del progetto cinese della Via della Seta".