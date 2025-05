Elezioni comunali a Matera 2025, chi sono i candidati: gli ultimi sondaggi e come si vota

video suggerito

Domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per le elezioni comunali a Matera 2025. In caso di eventuale ballottaggio, il secondo turno si terra l'8 e 9 giugno in concomitanza con i referendum abrogativi. I candidati sono in tutto cinque: Domenico Bennardi (M5s), Antonio Nicoletti (centrodestra), Roberto Cifarelli (centrosinistra) e i due civici Luca Prisco e Vincenzo Santochirico. Secondo gli ultimi sondaggi, il centrosinistra è avanti

Quando si vota alle elezioni comunali a Matera, gli orari

Per le elezioni comunali a Matera urne aperte domenica 25 dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. Una volta chiusi i seggi cominceranno le operazioni di spoglio delle schede. Se nessuno dei candidati avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procederà con il ballottaggio, che si svolgerà l'8 e 9 giugno con gli stessi orari previsti per il primo turno e in concomitanza con i referendum su cittadinanza e lavoro.

Chi sono i candidati sindaco alle amministrative a Matera

Ci sono cinque candidati alla carica di sindaco alle amministrative a Matera. Tra le liste presentate a sostegno di ciascun candidato manca il Partito democratico, che non ha depositato il suo simbolo rimanendo escluso dalla corsa. Ecco l'elenco dei candidati:

Domenico Bennardi appoggiato dal Movimento 5 Stelle;

appoggiato dal Movimento 5 Stelle; Antonio Nicoletti, sostenuto dalle liste del centrodestra: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Io Sud, La Scelta giusta, Nicoletti sindaco per Matera Capitale e Acito Unione di centro;

sostenuto dalle liste del centrodestra: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Io Sud, La Scelta giusta, Nicoletti sindaco per Matera Capitale e Acito Unione di centro; Roberto Cifarelli sostenuto da nove liste di centrosinistra: Matera nel cuore, Matera 2030, Volt, Matera democratica, Materia Futura-Giovani per Matera, Matera in Azione, Periferie per Matera, Basilicata Casa Comune per Matera e Socialisti e +Matera;

sostenuto da nove liste di centrosinistra: Matera nel cuore, Matera 2030, Volt, Matera democratica, Materia Futura-Giovani per Matera, Matera in Azione, Periferie per Matera, Basilicata Casa Comune per Matera e Socialisti e +Matera; Luca Prisco con la lista civica Democrazia materana;

con la lista civica Democrazia materana; Vincenzo Santochirico con Progetto Comune Matera.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Secondo il sondaggio realizzato da Noto per Porta a porta, il centrosinistra con Roberto Cifarelli è in vantaggio, seguito da Antonio Nicoletti (centrodestra) e dal pentastellato Domenico Bennardi. Precisamente, nella rilevazione il centrosinistra risulta avanti con il 51%, il centrodestra è dato al 31%, mentre il Movimento 5 stelle si ferma al 10%. Resterebbero indietro gli altri due candidati civici.

Come si vota alle elezioni comunali a Matera 2025: il fac siEile

Alle elezioni amministrative 2025, le modalità di voto cambiano a seconda delle dimensioni dei Comuni. Nel caso di Matera, che supera i 15mila abitanti, gli elettori possono votare per il candidato e per le liste che li sostengono. È possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze per i candidati consiglieri purché venga mantenuta l'alternanza di genere. È ammesso anche il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare per un candidato sindaco e una lista a lui/lei non collegata. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento d'identità valido e la tessera elettorale. Al momento in cui si scrive, non è ancora disponibile il fac simile della scheda elettorale per le amministrative a Matera.