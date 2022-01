Elezione Presidente della Repubblica, gli ultimi sondaggi sui candidati al Quirinale Gli ultimi sondaggi sui possibili nomi dei candidati a Presidente della Repubblica italiana, in vista dell’elezione del Capo dello Stato in programma a partire dal 24 gennaio 2022.

A cura di Redazione

L'elezione del Presidente della Repubblica si avvicina: dal 24 gennaio 2022 i grandi elettori – ovvero i membri del Parlamento e i delegati regionali – si riuniranno per eleggere il successore di Mattarella con scrutinio segreto. Pur non trattandosi di un voto che coinvolge direttamente i cittadini, anche per l'elezione del nuovo inquilino al Quirinale vengono prodotti e diffusi diversi sondaggi, che possono essere utili per orientarsi tra i vari nomi che vengono proposti, e che possono essere o meno papabili. Ecco quindi cosa dicono gli ultimi sondaggi sui possibili candidati al ruolo di Presidente della Repubblica italiana.

L'ultimo sondaggio su chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica

L'ultimo sondaggio sull'elezione del Presidente della Repubblica è quello realizzato da Emg per il programma televisivo Cartabianca: le preferenze degli italiani vedono ancora in testa il Presidente del Consiglio Mario Draghi con il 21% delle preferenze, seguito da Berlusconi al 17% e da marta Cartabia che raccoglie il 6%. Il sondaggio rileva tuttavia che il 18% del campione preferirebbe che diventasse Capo dello Stato un'altra personalità non presente tra quelle elencate: è un dato più alto del gradimento di Berlusconi, secondo solo a quello di Draghi.

Draghi il preferito dagli Italiani, seguito da Cartabia e Gentiloni

In un sondaggio diffuso l'11 gennaio 2022 e realizzato dal Radar Swg, gli italiani vogliono che sia Mario Draghi il prossimo presidente della Repubblica: circa il 52% dei partecipanti al sondaggio ritiene l'attuale Presidente del Consiglio il più adeguato a ricoprire il ruolo di Capo dello Stato. Sul podio ci sono anche Paolo Gentiloni (28%) e Marta Cartabia (29%). Seguono Elisabetta Alberti Casellati (26%), Paola Severino (20%), Silvio Berlusconi (18%), Dario Franceschini (18%), Pier Ferdinando Casini (17%), Letizia Moratti (17%), Giuliano Amato (15%).

La partita tra Draghi e Berlusconi, o una donna

"La mia personale scommessa è che il prossimo presidente della Repubblica o sarà Draghi o ci sarà un candidato espressione del centro destra, quindi una forzatura verso Berlusconi, che avrebbe anche una logica politica. Oppure una donna", ha detto all'AdnKronos il sondaggista Fabrizio Masia."Tutti gli altri nomi fatti finora hanno un gradimento popolare di gradino inferiore. Parlo della Cartabia, di Casini, Amato, sono ancora molto poco conosciuti e faticano di più".

I cittadini tifano per Draghi e Berlusconi: il primo sondaggio

Il primo sondaggio del 3 dicembre 2021 sull'elezione del Presidente della Repubblica vede Draghi e Berlusconi quasi in parità, con il primo che raccoglie oltre il 23% dei consensi e il secondo con il 20,6% delle preferenze. Il 59,8% degli italiani, inoltre, dichiara che preferirebbe la Repubblica Presidenziale come forma di governo, con la conseguente elezione diretta del Capo dello Stato.