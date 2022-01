Sondaggi Quirinale: gli italiani vogliono Draghi a Chigi, ma è anche il più adatto per il Colle Secondo il sondaggio realizzato da BiDiMedia più della metà degli italiani vogliono che Draghi resti presidente del Consiglio, ma allo stesso tempo è il più indicato dagli stessi cittadini per il ruolo di Presidente della Repubblica. E se dovesse andare al Colle? La maggioranza degli italiani chiede di votare.

A cura di Tommaso Coluzzi

Chi deve essere il presidente del Consiglio? Mario Draghi. E chi è il più adatto a fare il Presidente della Repubblica? Mario Draghi. Dalle risposte degli italiani al sondaggio sul Quirinale realizzato da BiDiMedia emerge un nome su tutti. È inutile ripeterlo per la terza volta. L'ex numero uno della Bce viene indicato, nella rosa dei candidati sondati, come il più adatto a succedere a Mattarella al Colle, ma allo stesso tempo più della metà dei cittadini vogliono che resti dov'è, a capo del governo. Precisamente il 51% indica questa opzione se gli si chiede del futuro di Draghi, mentre appena il 18% lo vorrebbe eletto al Quirinale. La percentuale sale o scende molto a seconda degli elettorati: l'88% di chi vota Forza Italia lo vuole ancora a Chigi, il 43% tra chi si sente rappresentato dal Movimento 5 Stelle (meno di Fratelli d'Italia al 44%).

Ma allora chi è il più adatto a ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica? Nella rosa di candidati, dicevamo, prevale sempre Draghi: il 47% lo ritiene adatto (molto più abbastanza), il 44% no (poco più per nulla). Vediamo gli altri: per la ministra della Giustizia Marta Cartabia i giudizi positivi sono il 43%, il 47% sono negativi; Silvio Berlusconi sarebbe adatto secondo il 29% dei cittadini, bocciato dal 66%; la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha il 29% di giudizi positivi e il 58% di pareri negativi. Ancora peggio fanno Pier Ferdinando Casini (28% positivi, 62% negativi), Giuliano Amato (26% positivi, 62% negativi), Marcello Pera (25% positivi, 55% negativi), Letizia Moratti (24% positivi, 66% negativi), Franco Frattini (24% positivi, 57% negativi) e Filippo Patroni Griffi (17% positivi, 55% negativi).

Un altro tema è cosa succederebbe se Draghi venisse eletto al Quirinale. Su questo gli italiani non hanno dubbi: il 50% vorrebbe tornare al voto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale della legislatura, mentre il 37% vorrebbe un nuovo governo. La percentuale di chi chiede il voto anticipato cresce verticalmente se si chiede all'elettorato di Fratelli d'Italia (94%), della Lega (81%), ma anche di Forza Italia (61%) e del Movimento 5 Stelle (60%). Tra gli elettori di Italia Viva, invece, prevale di gran lunga chi vuole un nuovo governo (85%), così come tra quelli del Partito Democratico (70%).