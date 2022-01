Quando si elegge il Presidente della Repubblica e quando scade il mandato di Mattarella Il 24 gennaio alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per votare il nuovo Presidente della Repubblica. Vediamo insieme quando e come verrà eletto il successore di Sergio Mattarella.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il momento è arrivato: il Parlamento e i delegati regionali sono stati convocati dal presidente della Camera, Roberto Fico, per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 24 gennaio, a una decina di giorni dalla scadenza del mandato del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Le carte, al momento, sono abbastanza coperte. I nomi che sono stati fatti sono tanti, ma effettivamente in campo c'è solo Silvio Berlusconi. Certo è che nella corsa al Quirinale non si può escludere mai nulla: potrebbe essere confermato Mattarella anche se ha detto fino alla nausea che non ne ha intenzione; potrebbe essere eletto Draghi e per la prima volta nella storia italiana ci sarebbe un passaggio diretto da Chigi al Colle; si potrebbe trovare un accordo comune su un candidato, da Marta Cartabia a Pier Ferdinando Casini i nomi non mancano. Vediamo insieme le tappe che porteranno all'elezione del prossimo capo dello Stato.

La convocazione del Parlamento da parte del Presidente Fico

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha fissato la convocazione del Parlamento in seduta comune, insieme ai delegati regionali, per il 24 gennaio alle ore 15.00. L'avviso sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. "Come da prassi, questa mattina ho inviato la comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali, che dovranno scegliere i propri delegati, e al presidente Mattarella – ha spiegato Fico su Facebook – Nelle prossime due settimane, all’attività ordinaria della Camera si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l’organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto".

Quando e come si vota il Presidente della Repubblica

A spiegare come avviene l'elezione del Presidente della Repubblica è l'articolo 83 della Costituzione: "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri – si legge – All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato". E sulle modalità di voto si specifica: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta". Il capo dello Stato si elegge quando finisce il mandato del precedente.

Dopo quanto tempo avviene il giuramento del nuovo Presidente

Il capo dello Stato giura quando inizia effettivamente il suo mandato, al momento dell'insediamento: "Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune", si legge ancora nella Costituzione, all'articolo 91.