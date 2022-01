Sondaggio Presidente della Repubblica: solo Mattarella, Draghi e Gentiloni convincono gli italiani Gli italiani promuovono solo Mattarella, Draghi e Gentiloni nella corsa al Quirinale, anche se nessuno dei tre è ufficialmente in campo, anzi. Allo stesso tempo, però, i cittadini vogliono che Draghi resti a capo del governo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, gli italiani sono convinti solo da tre nomi: Sergio Mattarella, Mario Draghi e Paolo Gentiloni. A rivelarlo è un sondaggio realizzato da Quorum/Youtrend per Skytg24, che ha proposto ai cittadini una serie di nomi usciti nelle ultime settimane per la corsa al Colle. Tutti gli altri sono stati bocciati, ricevendo più pareri negativi che positivi. Questo non corrisponde, però, alla previsione che fanno gli stessi italiani. Insomma, la preferenza è una cosa, chi ci si aspetta che venga eletto, invece, è un'altra. E pure in questo caso viene evidenziato un paradosso già emerso da altri sondaggi: Draghi è tra i preferiti per il Quirinale, ma la maggioranza degli italiani – allo stesso tempo – vuole che resti a capo del governo.

Cominciamo dal gradimento. Come dicevamo, solo tre possibili candidati hanno ricevuto più giudizi positivi che negativi: per Mattarella sono il 65,1% i sì e il 23,2% i no; per Draghi arrivano pareri positivi dal 57,1% e negativi dal 29,0%; per Gentiloni indice di gradimento al 38,3%, un soffio in più dei pareri negativi al 38,1%. Vediamo anche gli altri, comunque in ordine di giudizi: Emma Bonino (32,2% positivi, 48,6% negativi); Marta Cartabia (29,0% positivi, 34,4% negativi); Silvio Berlusconi (25,7% positivi, 64,5% negativi); Maria Elisabetta Alberti Casellati (25,7% positivi, 39,5% negativi); Pier Ferdinando Casini (21,6% positivi, 55,1% negativi); Giuliano Amato (18,9% positivi, 50,0% negativi); Paola Severino (18,2% positivi, 36,3% negativi); Letizia Moratti (17,3% positivi, 54,9% negativi); Franco Frattini (16,6% positivi, 41,5% negativi).

Il discorso cambia completamente se si chiede agli italiani chi credono che sarà il prossimo capo dello Stato: Draghi è in testa con il 18,8%, seguito da Berlusconi con il 14,7% e da Mattarella con l’11,1%. Staccato c’è Gentiloni al 4,1%, poco più di Casellati al 4,0%. E ancora: Cartabia è al 3,8%, Casini al 2,4%, Bonino al 2,1%, Amato all’1,7%, Severino allo 0,9%, Moratti allo 0,9%, Frattini allo 0,5%. Altissima la quota altro/non so: al 33,4%.

Quanto al futuro, invece, gli italiani sono abbastanza convinti che dopo l'elezione del Presidente della Repubblica si andrà avanti con il governo Draghi (49,2%). Anche perché sul destino del presidente del Consiglio i cittadini sembrano avere pochi dubbi: il 56,7% vuole che resti a Palazzo Chigi, appena il 16,8% lo vorrebbe eletto capo dello Stato. Non perché non sia adatto, come dimostrato dalle domande sul gradimento, ma perché altrimenti ci sarebbero conseguenze sul governo.